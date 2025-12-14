नहीं थम रहा कर्नाटक CM पद पर विवाद, नई दिल्ली में हाई कमान से मिलेंगे सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार

संक्षेप: कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बेलगावी में लगातार चलती बयान बाजी के बीच सीएम सिद्धारमैयार और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की दिल्ली में कांग्रेस हाई कमान से मिलने की चर्चा तेज है।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर मची खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। हाई कमान के निर्देश पर मुख्यमंत्री के घर हुए दोनों नेताओं के नाश्ते के बाद ऐसा दावा किया जा रहा था कि अब सब ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही बयान बाजी के बाद यह साफ है कि कुछ ठीक नहीं है। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसी खींचतान को लेकर अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार 14 दिसंबर को नई दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं।

कांग्रेस के दो वरिष्ठ पदाधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में इन दोनों नेताओं की बैठक सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी में से किसी एक से हो सकती है। पार्टी के करीबी सूत्र के मुताबिक इस बैठक के लिए समय बहुत कम है लेकिन अगर यह मुलाकात होती है, तो यह कर्नाटक के आगामी हालात के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी।

कर्नाटक में कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एचटी से कहा, "सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। यदि वे हमारे किसी भी शीर्ष नेता से मिलना चाहते हैं, तो वह हमेशा ऐसा कर सकते हैं।" सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के नेताओं की कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से यह मुलाकात नई दिल्ली के 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान के तहत रामलीला मैदान में होने वाली रैली के बाद होगी।