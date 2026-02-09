एपस्टीन फाइल्स में चौंका रहा दलाई लामा का नाम, अब उनकी ओर से आया क्या बयान

संक्षेप: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रविवार को कहा कि 'दलाई लामा की पूजनीय संस्था' को निराधार बयानों या दुर्भावनापूर्ण अटकलों में नहीं घसीटा जाना चाहिए। खांडू ने यह बयान उन खबरों के जवाब में दिया जिनमें दावा किया गया था कि दलाई लामा का नाम एप्स्टीन की फाइलों में सामने आया है।

14वें दलाई लामा कभी भी विवादित जेफरी एडवर्ड एपस्टीन से नहीं मिले है। दलाई लामा के कार्यालय ने रविवार को हाल की मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट को 'झूठा और बेबुनियाद' बताया, जिनमें तिब्बती आध्यात्मिक नेता को एपस्टीन से जोड़ने की कोशिश की गई थी। बयान में रिपोर्ट्स और ऑनलाइन पोस्ट को गुमराह करने वाला बताते हुए कहा गया कि बिना किसी तथ्यात्मक आधार के मनगढ़ंत संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है।

दलाई लामा के कार्यालय से जारी एक बयान में साफ किया गया कि परम पावन कभी जेफरी एपस्टीन से नहीं मिले और न ही उन्होंने किसी को अपनी ओर से उनसे मिलने या बातचीत करने के लिए अधिकृत किया।

मुख्यमंत्री भी भड़के अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रविवार को कहा कि 'दलाई लामा की पूजनीय संस्था' को निराधार बयानों या दुर्भावनापूर्ण अटकलों में नहीं घसीटा जाना चाहिए। खांडू ने यह बयान उन खबरों के जवाब में दिया जिनमें दावा किया गया था कि दलाई लामा का नाम एप्स्टीन की फाइलों में सामने आया है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'गलत सूचना के माध्यम से एक पवित्र आध्यात्मिक संस्था को बदनाम करने के प्रयास बेहद गैरजिम्मेदाराना और निंदनीय हैं।'

क्या हैं एपस्टीन फाइल्स हाल ही में अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने एपस्टीन से जुड़ी कई फाइल जारी की थीं। दस्तावेजों के अनुसार, एफबीआई ने जुलाई 2006 में एपस्टीन के मामले में जांच शुरू की थी। अभियोग लगने के एक महीने बाद अगस्त 2019 में एपस्टीन ने न्यूयॉर्क की एक जेल में आत्महत्या कर ली थी।

जनवरी में विभाग ने कहा कि वह एपस्टीन के खिलाफ दो दशक से अधिक समय तक की गई जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री को सार्वजनिक करने के उद्देश्य से 30 लाख से अधिक पन्नों के दस्तावेज, 2,000 से ज्यादा वीडियो और 1,80,000 तस्वीरें जारी करेगा।

इन दस्तावेजों को एपस्टीन फाइल पारदर्शिता अधिनियम के तहत सार्वजनिक किया गया है, जो महीनों के सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव के बाद लागू किया गया कानून है। इसके तहत सरकार को दिवंगत फाइनेंसर और उनकी विश्वासपात्र और एक समय की प्रेमिका, घिसलेन मैक्सवेल से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करना अनिवार्य है।