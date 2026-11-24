तमिलनाडु के मदुरै के थिरुपरनकुंद्रम में कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आज होने वाले उत्सव से पहले तनाव बढ़ने के डर से मदुरै जिला कलेक्टर निशांत कृष्णा ने BNSS की धारा 163 के तहत पाबंदी लगाई है।

तमिलनाडु के मदुरै जिले के थिरुपरनकुंद्रम में कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने इलाके में सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। आज ( 24 नवंबर ) होने वाले उत्सव से पहले तनाव बढ़ने और संभावित झड़पों के डर से मदुरै जिला कलेक्टर निशांत कृष्णा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (जिसे पहले CrPC की धारा 144 कहा जाता था) के तहत आदेश जारी किए हैं।

इन आदेशों के तहत 23 नवंबर की रात से 25 नवंबर की सुबह तक थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी और आसपास के इलाकों में सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन, जुलूस और पहाड़ी पर चढ़ने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह कदम पहाड़ी पर स्थित विवादित पत्थर के खंभे (दीपाथून) पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर चल रहे कानूनी विवाद के बीच उठाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को मंदिर के अधिकृत प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को एक बार औपचारिक रूप से दीपक जलाने की अनुमति दी है। हालांकि अदालत ने आम लोगों को उस जगह पर जाने, जुलूस निकालने और पहाड़ी शिखर पर भीड़ जुटाने से साफ मना किया है। यही कारण है कि मदुरै पुलिस ने थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी और उसके आसपास के इलाकों को अस्थायी रूप से 'रेड जोन' घोषित कर दिया है।

पुलिस आयुक्त एस राजेंद्रन ने ड्रोन नियम, 2016 के नियम 24 के तहत 23 और 24 नवंबर को ड्रोन और मानवरहित हवाई यान (UAV) के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के पूरे क्षेत्र (शिखर सहित), गिरिवलम (पहाड़ी की परिक्रमा) मार्गों, प्रवेश द्वार से 16 स्तंभों वाले मंडप तक के रास्ते और पहाड़ी की तलहटी के बीच के इलाकों में लागू है। बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

वहीं, सुरक्षा व्यवस्था के तहत इलाके में करीब 5618 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। इनमें दक्षिणी जिलों के 12 पुलिस अधीक्षक, आठ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 132 पुलिस निरीक्षक शामिल हैं। करीब 12 आईपीएस अधिकारियों की निगरानी में सुरक्षा दल बनाए गए हैं। दक्षिणी क्षेत्र के पुलिस मुख्यालय ने 28 वरिष्ठ अधिकारियों को भी मदुरै बुलाया है, जिनमें एक पुलिस उपायुक्त, छह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 21 पुलिस उपाधीक्षक/सहायक आयुक्त शामिल हैं। इन्हें लाउडस्पीकर और वॉकी-टॉकी से लैस सरकारी वाहनों के साथ मदुरै नगर सशस्त्र बल मैदान में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।