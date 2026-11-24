तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम को लेकर बढ़ा विवाद, मदुरै में धारा 144 लागू; चप्पे-चप्पे पर नजर
तमिलनाडु के मदुरै के थिरुपरनकुंद्रम में कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आज होने वाले उत्सव से पहले तनाव बढ़ने के डर से मदुरै जिला कलेक्टर निशांत कृष्णा ने BNSS की धारा 163 के तहत पाबंदी लगाई है।
तमिलनाडु के मदुरै जिले के थिरुपरनकुंद्रम में कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने इलाके में सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। आज ( 24 नवंबर ) होने वाले उत्सव से पहले तनाव बढ़ने और संभावित झड़पों के डर से मदुरै जिला कलेक्टर निशांत कृष्णा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (जिसे पहले CrPC की धारा 144 कहा जाता था) के तहत आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के तहत 23 नवंबर की रात से 25 नवंबर की सुबह तक थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी और आसपास के इलाकों में सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन, जुलूस और पहाड़ी पर चढ़ने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह कदम पहाड़ी पर स्थित विवादित पत्थर के खंभे (दीपाथून) पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर चल रहे कानूनी विवाद के बीच उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को मंदिर के अधिकृत प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को एक बार औपचारिक रूप से दीपक जलाने की अनुमति दी है। हालांकि अदालत ने आम लोगों को उस जगह पर जाने, जुलूस निकालने और पहाड़ी शिखर पर भीड़ जुटाने से साफ मना किया है। यही कारण है कि मदुरै पुलिस ने थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी और उसके आसपास के इलाकों को अस्थायी रूप से 'रेड जोन' घोषित कर दिया है।
पुलिस आयुक्त एस राजेंद्रन ने ड्रोन नियम, 2016 के नियम 24 के तहत 23 और 24 नवंबर को ड्रोन और मानवरहित हवाई यान (UAV) के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के पूरे क्षेत्र (शिखर सहित), गिरिवलम (पहाड़ी की परिक्रमा) मार्गों, प्रवेश द्वार से 16 स्तंभों वाले मंडप तक के रास्ते और पहाड़ी की तलहटी के बीच के इलाकों में लागू है। बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
वहीं, सुरक्षा व्यवस्था के तहत इलाके में करीब 5618 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। इनमें दक्षिणी जिलों के 12 पुलिस अधीक्षक, आठ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 132 पुलिस निरीक्षक शामिल हैं। करीब 12 आईपीएस अधिकारियों की निगरानी में सुरक्षा दल बनाए गए हैं। दक्षिणी क्षेत्र के पुलिस मुख्यालय ने 28 वरिष्ठ अधिकारियों को भी मदुरै बुलाया है, जिनमें एक पुलिस उपायुक्त, छह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 21 पुलिस उपाधीक्षक/सहायक आयुक्त शामिल हैं। इन्हें लाउडस्पीकर और वॉकी-टॉकी से लैस सरकारी वाहनों के साथ मदुरै नगर सशस्त्र बल मैदान में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
दीपक जलाने के दौरान पहाड़ी शिखर पर सुरक्षा के लिए एक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में दो सहायक पुलिस अधीक्षक और चार पुलिस निरीक्षक तैनात रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के अंतरिम आदेश के बाद इलाके में सशस्त्र पुलिसकर्मियों के साथ 70 से अधिक नए सीसीटीवी और चेहरे की पहचान करने वाले कैमरे भी लगाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये सभी कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाए गए हैं। फिलहाल मदुरै हाई अलर्ट पर है और पूरे इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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