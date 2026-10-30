'गोमूत्र पीते हैं हिंदू, शुक्र है हम वैसे नहीं', यहूदी धर्म गुरू मिजराही की भारतीय डॉक्टरों पर विवादित टिप्पणी

अमेरिका में रहने वाले यहूदी धर्मगुरू मिजराही ने भारतीयों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय लोग गो मूत्र पीते हैं। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि भारतीय डॉक्टर भी इलाज के लिए गो मूत्र का इस्तेमाल करते हैं।

भारत और इजरायल के संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं। दोनों देश लगातार डिफेंस, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका में रहने वाले इजरायली मूल के यहूदी धर्म गुरु योसी ने हिंदुओं के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने हिंदुओं को गाय को पूजने वाला और गो मूत्र पीने वाला बताया। इतना ही नहीं उन्होंने भारतीय डॉक्टरों के ऊपर भी तंज कसते हुए कहा कि वह भी ऐसे ही मरीजों का इलाज करते हैं। इतना ही नहीं उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर गायों के घूमने और उनकी वजह से ट्रैफिक में आने वाली परेशानी को भी नस्लीय तरीके से पेश किया।

सोशल मीडिया पर रब्बी के इस वीडियो के वायरल होने के बाद इजरायल और भारत दोनों देशों के लोगों ने इसकी आलोचना की है। लोगों ने उन्हें नस्लवादी करार देते हुए हिंदू धर्म की परंपराओं के अपमान का आरोप लगाया। रब्बी के बयान का सबसे पहले भारत में रहने वाले इजरायली लेखक और रिसर्चर यशाया रोसेनमैन न किया। उन्होंने कहा, "मिजराची ने जो कुछ भी कहा है। उसके जरिए वह इजरायल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह हैरान करने वाला है।

मिजराची की इस वीडियो पर भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम. अब शावेश ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, "जो लोग दूसरों की आस्था का मजाक उड़ाते हैं या उनकी धार्मिक परंपराओं का अपमान करते हैं। लवह मानवता की नींव के लिए एक बड़ा खतरा हैं।" हालांकि, फिलिस्तीनी राजदूत ने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया।

वायरल वीडियो में क्या बोले मिजराही? अमेरिका में रहने वाले इजरायली मूल के रब्बी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें वह एक भारतीय व्यक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि वह पहले उनके फेसबुक पेज के लिए काम करता था और यहूदी धर्म अपनाना चाहता था। मिजराही ने दावा किया कि भारत में वह व्यक्ति अपने पिता और भाई के साथ रहता है। इतना ही नहीं वह अपनी गाय की पूजा करते हैं और उसके सामने झुकते हैं।

मिजराही ने दावा किया कि कुछ भारतीय लोग गायों को ड्राइंग रूम में तक लेकर आते हैं। फिर अपने फर्श से गो मूत्र चाटते हैं। वायरल वीडियो में मिजराही ने कहा, "क्या आप उन भारतीयों को जानते हैं जो गाय की पूजा करते हैं? यानी हिंदू।" इसके बाद उन्होंने दावा किया कि लोग "अपने फर्श से गोमूत्र चाटते हैं"। उन्होंने आगे कहा, "और वैसे, ऐसा करने वालों में कुछ डॉक्टर भी हैं।" मिजराही ने दावा किया कि भारतीय लोग दवा की दुकानों से भी गोमूत्र खरीदते हैं।

इसके बाद मिजराही दिल्ली की सड़कों पर गायों के घूमने को लेकर तंज करते हैं कि ट्रैफिक के दौरान दिल्ली की सड़कें गायों की वजह से थम जाती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लोग उन्हें हटाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इसके बाद रब्बी हंसते हुए कहते हैं कि हम इस पर हंस रहे हैं लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम ऐसे नहीं है।

कौन हैं मिजराही? होलोकॉस्ट पर कर चुके हैं गलत दावा अमेरिका में रहने वाले इजरायली मूल के रब्बी मिजराई ऑर्थोडॉक्स यहूदी धर्म के प्रचारक हैं। दुनिया भर की चीजों पर वह डिवाइन इन्फॉर्मेशन नामक एक पेज चलाते हैं। हालांकि, इसकी वजह से वह कई बार विवादों में भी बने रहते हैं।