कांग्रेस सरकार में तो दोगुना वसूला जा रहा कमीशन, कर्नाटक में ठेकेदारों का आरोप

केएससीए की ओर से लगाए गए 40 प्रतिशत कमीशन के आरोप ने कर्नाटक की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस के लिए यह एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया था।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 07:02 AM
कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ (KSCA) ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के तहत कई विभागों में किए गए काम का भुगतान पाने के लिए कमीशन पिछली भाजपा सरकार की तुलना में दोगुना हो गया है। केएससीए ने राज्य सरकार पर लगभग दो वर्षों से ठेकेदारों का लंबित बकाया जारी करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। ठेकेदार संघ ने 25 सितंबर को लिखे पत्र में कहा कि बार-बार आश्वासन के बावजूद, विभिन्न जिलों के ठेकेदारों को अब तक कोई राहत नहीं मिली है। उसने कहा कि सार्वजनिक निर्माण कार्य करने वाले 8 विभागों ने भुगतान रोक रखा है। विशेष ऋण व्यवस्था के तहत हर तीन महीने में केवल 15-20 प्रतिशत बकाया राशि जारी कर रहे हैं।

केएससीए के अध्यक्ष आर मंजूनाथ और महासचिव जी एम रवींद्र ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इसमें कहा गया, ‘विपक्ष में रहते हुए आपने हमें आश्वासन दिया था कि सत्ता में आने पर ठेकेदारों के लंबित भुगतान बिना किसी कमीशन के जारी किए जाएंगे। लेकिन, पिछली सरकार की तुलना में अब सभी विभागों में कमीशन दोगुना हो गया है।’ केएससीए की ओर से लगाए गए 40 प्रतिशत कमीशन के आरोप ने कर्नाटक की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस के लिए यह एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया था।

32,000 करोड़ रुपये के लंबित बिलों का मुद्दा

केएससीए ने कांग्रेस सरकार से 32,000 करोड़ रुपये के लंबित बिलों को जारी करने का आग्रह किया है। ठेकेदार संघ के आरोपों को लेकर राज्य सरकार या सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने इसे लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को अपनी बिलों को मंजूर कराने के लिए सरकार को करार मूल्य का 50% रिश्वत के रूप में देना पड़ता है।

भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

विजयेंद्र ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, 'विकास के लिए हर 100 रुपये में से 50 रुपये मंत्रियों की ओर से लूट लिए जाते हैं। बचे हुए आधे फंड के साथ भी ठेकेदारों को कोनों में कटौती करने, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने और गुणवत्ता से समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी सड़कें टूट रही हैं और हमारा बुनियादी ढांचा ढह रहा है। यह एक बार फिर साबित करता है कि कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार को ही कुशलता से अंजाम देती है।'

