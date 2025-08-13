constitution club of india election results BJP MP Rajiv Pratap Rudy defeat Sanjeev Balyan कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी का दबदबा, संजीव बालियान को हराया, India News in Hindi - Hindustan
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी का दबदबा, संजीव बालियान को हराया

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को शिकस्त दी।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 01:18 AM
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी का दबदबा कायम रहा। उन्होंने संजीव बालियान को शिकस्त दी। रूडी और बालियान दोनों पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और एक ही दल भाजपा से हैं। लगभग ढाई दशक से गवर्निंग काउंसिल के सचिव (प्रशासन) के पद पर रूडी का एकछत्र कब्जा बरकरार है और इस बार भी उन्होंने जीत हासिल की।

वोटिंग मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक हुई। काउंटिंग शाम 5 बजे से शुरू हुई और कुल 26 राउंड में वोटों की गिनती पूरी की गई।

कुल 690 वोट पड़े

कुल 1295 वर्तमान और पूर्व सांसदों में से करीब 690 मतदाताओं ने मतदान किया, यह संख्या इस चुनाव में अब तक की सबसे ज्यादा उपस्थिति है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कांग्रेस के सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शुरुआती दौर में ही रुडी ने बालियान पर बढ़त बना ली थी।

ढाई दशक से रूडी का दबदबा

ढाई दशक से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रूडी का दबदबा कायम है। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। उन्होंने कई बार चुनाव बिना किसी मुकाबले के जीते हैं और सत्ताधारी पार्टी में लंबे समय से सक्रिय हैं। वहीं, पूर्व सांसद संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं और ग्रामीण परिवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी समर्थकों में गहरी पकड़ है।

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में लोकसभा स्पीकर पदेन अध्यक्ष होते हैं, लेकिन सचिव क्लब के कार्यपालिका संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चुनाव में 11 कार्यकारी सदस्यों के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में थे, जो क्लब के प्रशासनिक और सामाजिक मामलों के लिए अहम माने जाते हैं।

