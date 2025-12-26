संस्कृति को नष्ट करने की साजिश, UN करे हस्तक्षेप; बांग्लादेश हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद

संक्षेप: बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद ने यूएन के हस्तक्षेप की मांग की है। परिषद की तरफ से कहा गया कि इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा बंगाली संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।

बांग्लादेश में जारी अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा पर भारत में लगातार रोष देखने को मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से इस मामले में तत्काल दखल देने और मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति पर बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि वहां पर जिस तरीके की हिंसा देखने को मिल रही है, यह विश्व के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत है। संयुक्त राष्ट्र को इस मामले पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

एएनआई से बात करते हुए बंसल ने कहा, "वहां पर राजनीतिक हालात बदल रहे हैं। आम चुनावों के पहले जो हिंसा देखने को मिल रही है वह दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है। इस मामले को संयुक्त राष्ट्र को तुरंत देखना चाहिए।" विनोद ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं ने बांग्लादेश को कोई नोटिस जारी किया? नहीं। क्या उन्होंने इस दिशा में कोई कार्रवाई की है? यह गंभीर विचार का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ।"

बंगाली संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास: विनोद बंसल बंसल ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा, "इस्लामिक कट्टरपंथी बंगाली संस्कृति को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। यह बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है।"

गौरतलब है कि बांग्लादेश में दो हिंदुओं दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। भारत और नेपाल में इसके खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। इन दोनों हत्याओं के बाद पहले से ही हिंसा से जूझ रहे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।