भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, किसने ट्रांसफर किए 1 मिलियन डॉलर, ED ने कसा शिकंजा

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में दो कम्पनियों पर शिकंजा कसा है। जांच में पाया गया है कि एक ट्रस्ट ने कई चरणों में लेनदेन के बाद ब्रिटेन की एक संस्था को पैसा भेजा, जहां से इसे भारत पहुंचाया गया।

देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अब भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की बड़ी साजिश की खबर से हड़कंप मच गया है। इस कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने शिकंजा कसा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के सिलसिले में ED ने कुछ कंपनियों को आड़े हाथों लिया है। पूरा मामला भारत से जुड़े एक ब्रिटेन बेस्ड फर्म को 1 मिलियन डॉलर के फंड ट्रांसफर से जुड़ा है।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ईडी ने कथित साजिश में संलिप्त जिन कंपनियों की पहचान की है, उनमें से एक फर्म सेंट किट्स एंड नेविस नाम के देश में पंजीकृत TCC डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड है। किट्स एंड नेविस कैरिबियन में स्थित एक छोटा सा देश है। यह टैक्स हैवन देशों की सूची की शुमार हैं जहां टैक्स पर लगभग पूरी तरह छूट होती है। आरोप है कि इसी फर्म के माध्यम से मोटा फंड जर्मनी, दुबई, लिथुआनिया, कनाडा, सेंट किट्स और यूके सहित अलग-अलग देशों के जरिए भारत में कई संस्थाओं और लोगों तक पहुंचा।

जर्मनी से भी जुड़े तार जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जर्मनी के 'डॉ. मथियास कार्ल वोग्ट ट्रस्ट' की पहचान 1 मिलियन डॉलर के रियल सोर्स के रूप में हुई है। इस रकम को भारत भेजने से पहले यूके स्थित एक संस्था में ट्रांसफर किया गया था। वहीं जर्मन ट्रस्ट ने जर्मन कानूनों से बचने के लिए सबसे पहले फंड को लिथुआनिया की संस्था में स्थानांतरित किया था।