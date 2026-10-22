फ्रांस दंगे और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का एक ही पैटर्न, दोनों को सिंघम दे रहे फंड?

फॉक्स की रिपोर्ट अनुसार, नौ देशों में 101 ऐसे संगठनों की पहचान की गई है जो एक रेड-ग्रीन प्रोटेस्ट इकोसिस्टम का हिस्सा है। यानी कि इस्लामी और कम्युनिस्ट समूहों का हिस्सा हैं।

भारत में बीते दिनों एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध-प्रदर्शन किया। कई विपक्षी दलों ने भी इनका साथ दिया। भारत से हजारों मील दूर फ्रांस में भी विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां का प्रदर्शन तो हिंसक रूप धारण कर लिया था। कई जगह दंगे देखने को मिले। इस बीच फॉक्स न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि फ्रांस में हुए दंगों और भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे युवाओं के विरोध प्रदर्शनों के बीच संबंध सामने आए हैं।

फॉक्स की रिपोर्ट अनुसार, नौ देशों में 101 ऐसे संगठनों की पहचान की गई है जो एक रेड-ग्रीन प्रोटेस्ट इकोसिस्टम का हिस्सा है। यानी कि इस्लामी और कम्युनिस्ट समूहों का हिस्सा हैं। ये समूह यूरोप में विरोध प्रदर्शनों को व्यवस्थित करने, उसे आयोजित करने और उन्हें बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं।

किसने फ्रांस और भारत के विरोध प्रदर्शन को एक बताया? इस रिपोर्ट में फ्रांस स्थित संगठन इंडियन एलायंस पेरिस (IAP) का जिक्र है। रिपोर्ट के अनुसार, यह संगठन फ्रांस और भारत के विरोध प्रदर्शनों के संदेशों को जोड़ने का काम कर रहा है। यह मैनहट्टन में पीपल्स फोरम के साथ जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल (PI) नामक एक अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद विरोधी संगठन ने 16 अक्टूबर को अपनी वेबसाइट पर एक ब्रीफिंग के दौरान फ्रांस, स्पेन, भारत और अल्बानिया में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को एक बताया। इसमें सवाल उठाया गया कि "क्या ये नए विद्रोह संगठित होकर इतनी ताकत हासिल कर सकते हैं कि उन स्थितियों को बदल सकें जिनकी वजह से ये पैदा हुए हैं?"

कौन दे रहा फंड? फॉक्स की रिपोर्ट में कहा गया है, "ये वही ताकतें हैं जिन्हें समर्थन देने और आपस में जोड़ने के लिए प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल काम कर रहा है।" रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूरोप में चल रहे इस असंतोष को कम्युनिस्ट समर्थक संगठनों के एक नेटवर्क से भी बढ़ावा मिल रहा है। इनमें ब्रेकथ्रू न्यूज, कोडपिंक और पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन जैसे संगठन शामिल हैं। इन्हें शंघाई में रहने वाले अमेरिकी मूल के टेक टाइकून नेविल रॉय सिंघम का फंड और समर्थन प्राप्त है।