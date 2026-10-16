अंतिम संस्कार, टॉयलेट में अस्थियां; ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केरलम के पलक्कड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौंकाने वाला विरोध प्रदर्शन किया है। पलक्कड़ में कार्यकर्ताओं ने एक सांकेतिक अर्थी निकाली। इसके बाद हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक चिता को आग लगाई गई।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं। इसी बीच केरलम के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौंकाने वाले तरीके से विरोध जताया। इसमें सीईसी ज्ञानेश कुमार का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया गया। इसमें उनकी तस्वीर पर हार चढ़ाया गया। एक चिता सजाई गई। इसके बाद हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बाकी रस्में निभाईं गईं। इसके बाद प्रतीकात्मक अस्थियों को टॉयलेट में डाल दिया गया।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पलक्कड़ स्टेडियम बस स्टैंड के पास इस प्रदर्शन का आयोजन किया। सबसे पहले उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के ऑफिस से लेकर बस स्टैंड तक अर्थी निकाली। प्रदर्शन स्थल पर ज्ञानेश कुमार की एक तस्वीर रखी गई, जिस पर फूल की माला चढ़ाई गई। इसके बाद हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हुए सांकेतिक तौर पर अंतिम संस्कार किया गया। बाद में चिता से सांकेतिक तौर पर अस्थियां निकाली गईं और उन्हें टॉयलेट में डाल दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए इस विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं।

कांग्रेस ने इस तरह के प्रदर्शन का किया था विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुए विवादित विरोध प्रदर्शन पर अभी तक किसी पार्टी या चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही इस तरह के प्रदर्शनों का विरोध करती रही है। कुछ समय पहले ही पलक्कड़ में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने इसी तरह का प्रदर्शन करते हुए विक्टोरिया कॉलेज के प्रिंसिपल की सांकेतिक अर्थी निकाली थी। उस समय पर केरल कांग्रेस के नेताओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। हालांकि, अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से भी इसी तरह का प्रदर्शन किया गया है।