RSS के घर में कैसे जीत गई कांग्रेस? MLC चुनाव में भाजपा से कहां हुई चूक, समझिए

नागपुर में कांग्रेस के अभिजीत वंजारी और पुणे में शरद पवार की NCP की हर्षदा देशमुख ने जीत दर्ज की। जानिए टिकट बंटवारे, पार्टी में नाराजगी और महायुति में मतभेदों ने BJP का चुनावी गणित कैसे बिगाड़ा।

नागपुर में पार्टी कार्यालय के बाहर, महा विकास अघाड़ी के उम्मीदवार अभिजीत वंजारी की 'ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2026' में जीत पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। (ANI फोटो)

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में नागपुर और पुणे की स्नातक सीटों पर हार ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। नागपुर में कांग्रेस ने भाजपा को उसके मजबूत गढ़ में शिकस्त दी, तो पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की उम्मीदवार ने बाजी मार ली। इन नतीजों ने भाजपा के उम्मीदवार चयन, पार्टी के भीतर असंतोष और जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही, सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगियों के बीच तालमेल की कमी भी सामने आई है।

नागपुर को भाजपा का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का भी केंद्र है। वहीं, पुणे में बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान हैं और भाजपा का मजबूत संगठनात्मक आधार है। ऐसे में दोनों सीटों पर हार पार्टी के लिए खास मायने रखती है। इन नतीजों के बीच महाराष्ट्र में नीट (NEET) पेपर लीक के आरोपों, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षाओं में अनियमितताओं और सरकारी भर्तियों में सुधार की मांग को लेकर युवाओं की नाराजगी भी चर्चा में है।

नागपुर में कांग्रेस ने 3,271 वोटों से हराया नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने भाजपा उम्मीदवार सुधाकर कोहले को 3,271 वोटों से हराया। 40 घंटे से अधिक समय तक चली मतगणना के बाद वंजारी को 67,231 वोट मिले, जबकि कोहले के खाते में 63,960 वोट आए।

खास बात यह रही कि शुरुआती वरीयता मतों में बढ़त बनाने के बावजूद भाजपा उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। वहीं, पुणे स्नातक सीट पर भाजपा की स्मिता जाधव को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की हर्षदा देशमुख ने हरा दिया। भाजपा को चुनाव लड़ी गई तीन सीटों में से सिर्फ पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जीत मिली।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री ने स्वीकार किया कि भाजपा ने शायद स्नातक मतदाताओं के समर्थन को हल्के में लिया। उनके मुताबिक, नागपुर और पुणे में संगठन मजबूत होने के कारण पार्टी को अपनी जीत का भरोसा था। दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर असंतोष का भी सही आकलन नहीं किया गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार, भाजपा की कोर कमेटी चुनावी नतीजों की समीक्षा करेगी। पार्टी के उपाध्यक्ष केशव उपाध्याय ने भी आत्ममंथन की जरूरत बताई है।

उम्मीदवारों के चयन पर सवाल, नागपुर में बगावत से बढ़ी मुश्किल नागपुर में भाजपा ने पूर्व विधान परिषद सदस्य (MLC) सोले की जगह सुधाकर कोहले को टिकट दिया था। इससे पार्टी के भीतर मतभेद सामने आ गए। टिकट नहीं मिलने पर सोले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर गए।

बाद में देवेंद्र फडणवीस ने सोले से मुलाकात की। इसके बाद सोले ने कोहले का समर्थन करने और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करने की बात कही कि उन्हें वोट न मिले। हालांकि, नामांकन वापस लेने की समयसीमा समाप्त होने के कारण मतपत्र पर उनका नाम बना रहा।

सोले 2014 से 2020 तक इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे और स्नातक मतदाताओं के बीच उनकी अपनी पहचान थी। भाजपा के एक अन्य नेता गिरीश व्यास ने भी उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पर निराशा जताई।

इस बीच, निर्दलीय उम्मीदवार नितेश कराले के प्रदर्शन ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया। उन्हें 24,249 वोट मिले। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी को उनके प्रदर्शन को गंभीरता से लेना चाहिए। कराले को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) का समर्थन प्राप्त था, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद पार्टी ने उन्हें छह साल के लिए निष्कासित कर दिया।

कराले की उम्मीदवारी से भाजपा को नुकसान? कोहले ने आरोप लगाया कि कराले की उम्मीदवारी से भाजपा को नुकसान हुआ। उनका दावा था कि निर्दलीय उम्मीदवार को नागपुर से 10 हजार से अधिक वोट मिले, जो अन्यथा भाजपा के खाते में जा सकते थे। उन्होंने जाति आधारित मतदान को भी नतीजे की एक वजह बताया।

वहीं, कराले ने सोशल मीडिया पर मतदाताओं का आभार जताते हुए खुद को किंगमेकर बताया। उनके वोटों ने दिखाया कि स्थापित राजनीतिक दलों के मजबूत प्रभाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में भी स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं।

पुणे में भाजपा की मुश्किल अलग थी। पार्टी ने स्मिता जाधव को उम्मीदवार बनाया, जिन्हें स्थानीय स्नातक नेतृत्व का हिस्सा नहीं माना जाता था। इस फैसले पर पार्टी के भीतर ही सवाल उठे कि मजबूत संगठन और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होने के बावजूद स्थानीय नेतृत्व से किसी उम्मीदवार को क्यों नहीं चुना गया। दोनों सीटों पर हार के बाद यह आशंका बढ़ी है कि टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के भीतर मतभेदों ने पारंपरिक समर्थकों को एकजुट करने की उसकी क्षमता को कमजोर किया।

क्या भाजपा का चुनाव प्रचार कमजोर पड़ गया? रिपोर्ट के मुताबिक, उम्मीदवारों के चयन के अलावा भाजपा नेताओं ने अपने पारंपरिक चुनाव प्रचार के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी के सदस्यों के मुताबिक, पहले चुनावों में कार्यकर्ता पंजीकृत स्नातक मतदाताओं के घर जाते थे। उन्हें मतदान से जुड़ी जानकारी देते, प्रक्रिया समझाते और मतदान के दिन बूथ तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते थे। जरूरत पड़ने पर कुछ मतदाताओं के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की जाती थी।

इस बार चुनाव प्रचार में इस तरह की सक्रियता कम दिखाई देने की बात कही गई है। पार्टी के भीतर यह चिंता भी जताई गई कि जमीनी कार्यकर्ता मतदाताओं तक पहुंचने के बजाय नेतृत्व से जुड़ी जिम्मेदारियों में अधिक उलझ रहे हैं। साथ ही, पिछले चुनावों की तुलना में आरएसएस की चुनावी लामबंदी भी उतनी दिखाई नहीं दी।

इससे संकेत मिलता है कि भाजपा का व्यापक संगठनात्मक नेटवर्क मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने में प्रभावी साबित नहीं हुआ। कोहले ने मतदान से पहले 50 हजार से अधिक वोटों के अंतर से जीत का अनुमान जताया था। इसके पीछे उन्होंने दो लाख से अधिक पंजीकरण का हवाला दिया था।

इसके विपरीत, वंजारी ने कहा कि उनके प्रचार का जोर पंजीकरण के आंकड़ों के प्रचार पर नहीं, बल्कि स्नातकों, छात्रों और पेशेवर संगठनों से सीधे संवाद पर था। उन्होंने शिक्षक एवं प्रोफेसर संगठनों, शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन, कर्मचारी समूहों और अन्य संगठनों के समर्थन का भी जिक्र किया।

वंजारी ने यह सवाल भी उठाया कि क्या भाजपा के सभी धड़ों ने कोहले को जिताने के लिए मिलकर काम किया था। उन्होंने चुनावी नतीजे में पार्टी के भीतर की राजनीतिक गणनाओं की भूमिका होने की आशंका जताई।

पहली वरीयता के वोटों में आगे रहकर भी कैसे हारे भाजपा उम्मीदवार? नागपुर में मतगणना के दौरान वरीयता आधारित मतदान की अहमियत सामने आई। शुरुआती दौर में कोहले को 60,924 पहली वरीयता के वोट मिले थे, जबकि वंजारी को 56,630 वोट प्राप्त हुए। हालांकि, दोनों में से कोई भी उम्मीदवार जीत के लिए जरूरी 75,438 वोटों का कोटा हासिल नहीं कर सका। ऐसे में आगे की वरीयताओं की गिनती और उम्मीदवारों को बाहर करने के चरणों के जरिए नतीजा तय हुआ।

पहले दो दौर में गिने गए 1,65,906 वोटों में से 15,032 अमान्य घोषित किए गए। इसके बाद वैध वोटों की संख्या 1,50,874 रह गई। अंतिम नतीजे में वंजारी को 67,231 वोट मिले और उन्होंने कोहले को 3,271 वोटों से हरा दिया। कोहले ने बड़ी संख्या में वोट अमान्य होने पर हैरानी जताई। उनका कहना था कि शिक्षित मतदाताओं के इतने वोट खारिज होना चौंकाने वाला है। उन्होंने दावा किया कि दूसरी वरीयता दर्ज करने में हुई गलतियों ने नतीजे को प्रभावित किया और यदि कोटा तथा बाद के वरीयता दौर नहीं होते तो वह करीब 4,500 वोटों से जीत जाते।

छात्र आंदोलन और भर्ती परीक्षाओं पर नाराजगी का कितना असर? इन नतीजों के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सामने शिक्षित युवाओं की चिंताओं को लेकर भी सवाल उठे हैं। हाल के महीनों में नीट और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षाओं से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन हुए हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर युवाओं से जुड़े मुद्दों का इस्तेमाल कर अशांति फैलाने और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, पुणे में MPSC परीक्षाओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगें स्वीकार कीं। आयोग के अध्यक्ष विवेक भीमनवार को छुट्टी पर भेजा गया और परीक्षा प्रणाली में सुधारों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई।

इन घटनाक्रमों के बीच राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार की कार्रवाई छात्रों और स्नातक मतदाताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त रही है। खासकर उन युवाओं के बीच, जो भर्ती प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और सार्वजनिक परीक्षाओं में जवाबदेही चाहते हैं।