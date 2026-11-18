असम में कांग्रेस और रायजोर दल का गठबंधन सितंबर में टूट चुका है। अब रायजोर दल की तरफ से आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस ने ही कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कमजोर किया था। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचाने के भी आरोप लगाए।

रायजोर दल ने आरोप लगाए हैं कि सीजेपी के आंदोलन को कांग्रेस के प्रदर्शन ने कमजोर कर दिया था। PHOTO- ANI and PTI

कांग्रेस के साथ गठबंधन के पुराने साथी रायजोर दल ने सांसद राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रमुख अखिल गोगाई ने कहा है कि कांग्रेस ने ही CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कमजोर किया था। साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन चीफ नेहा बोरा पर भी सवाल खड़े किए हैं। रायजोर दल और कांग्रेस के बीच गठबंधन सितंबर में खत्म हो गया था। खास बात है कि आम आदमी पार्टी भी इसी तरह के आरोप कांग्रेस पर लगा चुकी है।

अभिजीत दीपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अगुवाई में जून-जुलाई में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। तब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि, सरकार की तरफ से मांगें मान लिए जाने के बाद सीजेपी ने आंदोलन वापस ले लिया था। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। खास बात है कि कांग्रेस और सीजेपी एक मंच पर नहीं दिखे।

CJP आंदोलन कमजोर करने के आरोप गोगोई ने कई लोगों को पत्र लिखा है, 'सड़कों पर बंटवारा पैदा करके और असली जन विद्रोह से बराबरी कर आपकी पार्टी ने CJP आंदोलन को कमजोर किया और सत्ता में बैठे लोगों को इसे दबाने का रास्ता दिया और निर्णायक लड़ाई का देश का सबसे अच्छा मौका बर्बाद कर दिया।' सीजेपी का आंदोलन डेढ़ महीने से ज्यादा समय तक चला था।

गोगोई ने साथ ही आरोप लगाए, 'यह लगातार स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस भाजपा के बजाय क्षेत्रीय दलों और वास्तविक जन आंदोलनों को अपना मुख्य दुश्मन मानती है।' उन्होंने लिखा, 'कांग्रेस भाजपा को अपना वैचारिक प्रतिद्वंद्वी बताती है, लेकिन वह लगातार क्षेत्रीय सहयोगियों और स्वतंत्र जमीनी आंदोलनों को कमजोर करने का काम करती है।'

भाजपा को नहीं हरा पाएगा विपक्ष गोगोई ने दावा किया है कि विपक्ष मौजूदा रणनीति के साथ साल 2029 लोकसभा चुनाव में भाजपा को नहीं हरा पाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को एक स्वतंत्र जन आंदोलन का समर्थन करना होगा। उन्होंने अपील की है कि सीजेपी या उसके नेताओं को लेकर आपत्तियां होने के बाद भी विपक्षी दलों को ऐसे आंदोलन के साथ समर्थन जताना चाहिए।

नेहा बोरा पर क्या कहा इन पत्रों में कांग्रेस के पूर्व साथी ने नेहा बोरा, राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि ये सभी नेता और लेफ्ट के लीडर्स राजनीतिक रैलियों में कांग्रेस के हाथों अपना इस्तेमाल होने दे रहे हैं। खास बात है कि नेहा बोरा कांग्रेस की हालिया हर रैली में नजर आईं हैं।

CJP का क्या है प्लान फिलहाल, सीजेपी नेताओं की तरफ से अगली रणनीति का ऐलान नहीं किया गया है। हाल ही में अभिजीत दीपके ने केरल के कोच्चि में तिरंगा यात्रा की थी। उन्होंने कहा है कि वह पूरे देश में ऐसी यात्रा निकालेंगे। हालांकि, इसके कार्यक्रम की घोषणा अब तक नहीं हुई है। इससे पहले CJP ने दो नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिए जाने के बाद दिल्ली में तिरंगा फहराया था।

उन्होंने कहा, 'इस तिरंगे को फहराने के लिए मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे दो भाइयों सौरव और आशु को भी इसे फहराने के लिए जेल भेजा गया। भारत में ऐसा आखिरी बार तब हुआ था, जब हम अंग्रेजों के शासन के अधीन थे।'

सीजेपी फाउंडर ने कहा, 'मैं नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं कि मैं इस तिरंगे को देश के हर हिस्से में लेकर जाऊंगा। अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु में गिरफ्तार कर सकते हैं। मुझे देश के हर हिस्से से गिरफ्तार कीजिए, लेकिन मैं फिर लौटूंगा और इस तिरंगे को फहराऊंगा।'