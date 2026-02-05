तो इसलिए लोकसभा में नहीं बोले पीएम मोदी, कांग्रेस की साजिश की लग गई थी भनक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद नहीं दिया। पीएम मोदी लोकसभा में क्यों नहीं बोले, इसकी बड़ी वजह सामने आई है। सूत्रों का दावा है कि सत्ता पक्ष को कांग्रेस की साजिश की भनक लग गई थी। इसी वजह से संसद परिसर में मौजूद होने के बावजूद पीएम मोदी ने लोकसभा में चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। बताया जाता है कि ऐसी सूचना मिली थी कि कांग्रेस लोकसभा में पीएम मोदी पर शारीरिक हमले की योजना बना रही थी। इसे रोकने के लिए सत्ता पक्ष के महिला सांसदों को कवर के तौर पर भेजा गया था। इसके बाद ही स्पीकर ओम बिरला ने सदन को स्थगित कर दिया।



ओम बिरला ने क्या कहा

गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी गुरुवार को यही बात कही। उन्होंने कहा कि बुधवार को सदन में कांग्रेस के कई नेता सदन के नेता के आसन के पास पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे, इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में नहीं आए। बिरला ने यह भी कहा कि बुधवार को विपक्ष के कुछ सदस्यों ने उनके चैंबर में आकर जिस तरह का व्यवहार किया, वैसा लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ और यह दृश्य एक ‘काले धब्बे’ की तरह था।



ओम बिरला ने कहा कि हमारी संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमामयी स्थान संविधान में सृजित किया गया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी अध्यक्ष के कार्यालय तक नहीं लाया गया। विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष के कार्यालय में जो व्यवहार किया, वह उचित नहीं था और मैं कहूंगा कि वह एक काले धब्बे की तरह था। हम सबको सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करना चाहिए।