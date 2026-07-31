जिसे 'संघ का एजेंडा' बता रही थी कांग्रेस, सत्ता में आते ही लागू करेगी वही स्कीम; मुस्लिम लीग भी साथ
केरल की UDF सरकार ने 'पीएम श्री' योजना पर यू-टर्न लेते हुए इसे लागू करने का फैसला किया है। कभी 'संघ का एजेंडा' बताने वाली सरकार ने फंड की किल्लत को वजह बताया। पढ़ें पूरी खबर।
केरल में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने राज्य के सरकारी स्कूलों में केंद्र सरकार की 'पीएम श्री' योजना को लागू करने का फैसला किया है। यह यूडीएफ सरकार के लिए एक बड़ा यू-टर्न है, क्योंकि कभी इसी गठबंधन ने इस योजना का पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस ने इसे 'संघ (RSS) का एजेंडा' करार दिया था।
क्या है पूरा मामला और क्यों लिया गया फैसला?
गुरुवार को हुई यूडीएफ की बैठक के बाद गठबंधन के संयोजक और कांग्रेस सांसद अडूर प्रकाश ने इस फैसले की जानकारी दी। प्रकाश ने बताया कि पिछली एलडीएफ सरकार ने केंद्र के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए मौजूदा सरकार इससे पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यूडीएफ सरकार फंड प्राप्त करने के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी, जो "केंद्र की कोई खैरात नहीं है।" योजना को किन स्कूलों में लागू किया जाना है, इसे अंतिम रूप देने के लिए एक यूडीएफ सब-कमेटी बनाई जाएगी।
विपक्ष में रहते हुए किया था कड़ा विरोध
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला यूडीएफ के पुराने रुख से बिल्कुल अलग है। जब यूडीएफ विपक्ष में था, तब उसने पिछली एलडीएफ सरकार पर आरोप लगाया था कि केंद्र के साथ एमओयू साइन करके वह स्कूली शिक्षा के 'भगवाकरण' और संघ परिवार के एजेंडे को बढ़ावा दे रही है।
सहयोगी दल IUML के सुर भी पड़े नरम
इस फैसले में सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के रुख में भी नरमी आई है। वर्तमान में शिक्षा विभाग का जिम्मा IUML के ही पास है। चुनाव से पहले IUML इस योजना का सबसे मुखर आलोचक था और चेतावनी दी थी कि सत्ता में आने पर इसे 'छोड़' दिया जाएगा। अब IUML का तर्क है कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए, केरल को केंद्रीय फंड की सख्त जरूरत है।
वित्तीय संकट बनी यू-टर्न की वजह
केरल में यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहा है और शिक्षा क्षेत्र का बकाया बढ़कर 1,466 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसी कर्ज ने एलडीएफ और यूडीएफ दोनों गठबंधनों को अपने-अपने पुराने रुख से पीछे हटने पर मजबूर किया है। गौरतलब है कि पिछले महीने ही राज्य सरकार ने संकेत दिया था कि अगर राज्य के सिलेबस पर उसका नियंत्रण रहता है, तो वह योजना लागू करने को तैयार है।
योजना के बारे में खास तथ्य
योजना के तहत अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं की तरह ही राज्यों को प्रोजेक्ट खर्च का 40% हिस्सा वहन करना होगा। केरल में 33 केंद्रीय विद्यालय और 14 नवोदय विद्यालय 'पीएम श्री' योजना का हिस्सा हैं। अब तक देशभर के 776 जिलों में प्राइमरी से लेकर हायर-सेकेंडरी तक के 13,095 स्कूल इस योजना से जुड़ चुके हैं।
पूर्व की एलडीएफ सरकार ने बोला हमला
इस स्पष्ट बैकफुट के बाद अब पूर्ववर्ती एलडीएफ गठबंधन ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। सीपीआई (एम) के राज्य सचिव एम वी गोविंदन ने कहा, "जब हमने केंद्र के साथ एमओयू साइन किया था, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि हम संघ का एजेंडा लागू कर रहे हैं। एलडीएफ सरकार ने इस योजना के तहत एक पैसा भी नहीं लिया था।" उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बीजेपी के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है और एलडीएफ सरकार ने योजना लागू करने के लिए कोई औपचारिकता पूरी नहीं की थी।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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