उन पर अभी केस बाकी हैं; चिदंबरम के ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता

P Chidambaram Operation Blue Star: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कहा कि यह समझ नहीं आता कि आखिर 50 साल पुरानी घटना को लेकर इस तरह की टिप्पणी करने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि चिदंबरम पर अभी कई केस दर्ज हैं, ऐसे में क्या उन पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है?

पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। मुख्य विपक्षी दल की तरफ से मोर्चा संभालते हुए वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कहा कि पूर्व गृहमंत्री द्वारा लगातार ऐसी बयानबाजी की जा रही है, जो उनके बारे में आशंका पैदा कर रही है। चिदंबरम पर चलते आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का आश्चर्य है कि क्या उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। क्योंकि भाजपा कैसे 11 साल से देश को बर्बाद कर रही है, इसकी बजाय वह 50 साल पुरानी घटना की बात कर रहे हैं।

एएनआई से बात करते हुए अल्वी ने कहा, "ऑपरेशन ब्लू स्टार सही था या गलत था, यह अलग बात है। लेकिन पी चिदंबरण को 50 साल पुरानी घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी पर हमला करने की क्या जरूरत है? आखिर इस तरीके का दावा करने की क्या जरूरत है कि उन्होंने उस वक्त जो कदम उठाया वह गलत था?"