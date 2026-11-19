प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा GTA-6 का जिक्र करके कांग्रेस पर साधे गए निशाने का मुख्य विपक्षी दल ने जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने निशाना साधते हुए इसे पीएम मोदी द्वारा युवाओं से जुड़ने की बेताब कोशिश करार दिया।

पूरी दुनिया में इस वक्त ग्रैंड थेफ्ट ऑटो-6 (GTA-6) का खुमार चढ़ा हुआ है। इसी बहती गंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ धोते हुए भारत सरकार के कई बड़े कामों को शेयर किया था। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर तंज कसा गया है। मुख्य विपक्षी दल ने इसे युवाओं से कनेक्ट करने की प्रधानमंत्री मोदी की एक बेताब कोशिश करार दिया। इसके साथ ही कहा कि इस खेल में भी आपराधिक जोड़ी शामिल है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी द्वारा जीटीए-6 पर किए गए कमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी। उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री युवाओं तक पहुंच बनाने की बेताब कोशिश में सोशल मीडिया पर जीटीए-5 और जीटीए-6 की तस्वीरों का सहारा ले रहे हैं।''

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ''याद कीजिए कि यह वीडियो गेम एक अपराधी जोड़ी की कहानी पर आधारित है। कितनी उपयुक्त बात है।'' कांग्रेस महासचिव ने यहां पर किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन उनके पुराने बयानों के मुताबिक उनका संकेत भाजपा की टॉप लीडरशिप की तरफ था। कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर ऐसे आरोप लगाती रहती है। इसमें सबसे ज्यादा निशाने पर गृहमंत्री अमित शाह रहते हैं।