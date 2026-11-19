'इसमें भी अपराधी जोड़ी है', पीएम मोदी द्वारा GTA-6 का जिक्र करने पर कांग्रेस का तंज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा GTA-6 का जिक्र करके कांग्रेस पर साधे गए निशाने का मुख्य विपक्षी दल ने जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने निशाना साधते हुए इसे पीएम मोदी द्वारा युवाओं से जुड़ने की बेताब कोशिश करार दिया।
पूरी दुनिया में इस वक्त ग्रैंड थेफ्ट ऑटो-6 (GTA-6) का खुमार चढ़ा हुआ है। इसी बहती गंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ धोते हुए भारत सरकार के कई बड़े कामों को शेयर किया था। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर तंज कसा गया है। मुख्य विपक्षी दल ने इसे युवाओं से कनेक्ट करने की प्रधानमंत्री मोदी की एक बेताब कोशिश करार दिया। इसके साथ ही कहा कि इस खेल में भी आपराधिक जोड़ी शामिल है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी द्वारा जीटीए-6 पर किए गए कमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी। उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री युवाओं तक पहुंच बनाने की बेताब कोशिश में सोशल मीडिया पर जीटीए-5 और जीटीए-6 की तस्वीरों का सहारा ले रहे हैं।''
उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ''याद कीजिए कि यह वीडियो गेम एक अपराधी जोड़ी की कहानी पर आधारित है। कितनी उपयुक्त बात है।'' कांग्रेस महासचिव ने यहां पर किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन उनके पुराने बयानों के मुताबिक उनका संकेत भाजपा की टॉप लीडरशिप की तरफ था। कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर ऐसे आरोप लगाती रहती है। इसमें सबसे ज्यादा निशाने पर गृहमंत्री अमित शाह रहते हैं।
क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ?
रॉकस्टार गेम्स द्वारा विकसित किए गए ऐक्शन ए़डवेंचर गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो-6 के लॉन्च होने के बाद इसकी धूम मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया साइट पर स्लाइड्स के माध्यम से सरकार के बेहतर कामों की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, " भारत एक बिल्कुल नया खेल खेल रहा है।" इसके साथ ही उन्होंने 'जीटीए-5 और जीटीए-6 के बीच, यह है कैसे' शीर्षक से 10 स्लाइड साझा कीं। इन स्लाइड के माध्यम से प्रधानमंत्री ने वर्ष 2013 में जारी वीडियो गेम 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो-5' और अब जारी हुए इसके अगले संस्करण 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो-6' के बीच भारत में विकास कार्यों के संदर्भ में तुलना की।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें