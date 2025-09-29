Congress taunts PM Modi congratulatory message on India Asia Cup win says good captains deserve ceasefire अच्छे कप्तान सीजफायर... एशिया कप जीत को लेकर PM मोदी के बधाई संदेश पर कांग्रेस का तंज, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCongress taunts PM Modi congratulatory message on India Asia Cup win says good captains deserve ceasefire

अच्छे कप्तान सीजफायर... एशिया कप जीत को लेकर PM मोदी के बधाई संदेश पर कांग्रेस का तंज

India Asia Cup win: एशिया कप जीतने पर पीएम मोदी द्वारा दिए गए बधाई संदेश को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि क्रिकेट की तुलना युद्ध के मैदान से करना ठीक नहीं है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 10:21 PM
share Share
Follow Us on
अच्छे कप्तान सीजफायर... एशिया कप जीत को लेकर PM मोदी के बधाई संदेश पर कांग्रेस का तंज
PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।