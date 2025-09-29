Congress taunts PM Modi congratulatory message on India Asia Cup win says good captains deserve ceasefire

अच्छे कप्तान सीजफायर... एशिया कप जीत को लेकर PM मोदी के बधाई संदेश पर कांग्रेस का तंज

India Asia Cup win: एशिया कप जीतने पर पीएम मोदी द्वारा दिए गए बधाई संदेश को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि क्रिकेट की तुलना युद्ध के मैदान से करना ठीक नहीं है।