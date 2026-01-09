Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsCongress taunts PM Modi after Donald Trump minister Howard Lutnick statement
हग हग न रहा; ट्रंप के मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस का पीएम मोदी पर फिल्मी तंज

Jan 09, 2026 03:01 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
भारत और अमेरिका के रिश्ते इन दिनों उतार-चढ़ाव वाले चल रहे हैं। कल अमेरिका के व्यापार मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत के साथ जिस समझौते पर चर्चा हो रही थी, अब वह समझौता नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत इस पर सहमत नही था, जिस वजह से पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन नहीं किया। लुटनिक के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर फिल्मी अंदाज में तंज कसा है।

लुटनिक के बयान की एक वीडियो को पोस्ट करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा, "हग हग न, पोस्ट पोस्ट न रहा। क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरी दोस्ती में।"

दरअसल, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गले लगने वाली डिप्लोमैसी पर तंज कसती रही है। कांग्रेस महासचिव ने यहां पर पीएम मोदी द्वारा ट्रंप के लिए किए गए पोस्ट और हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप के दौरान दोनों नेताओं के गले लगना और एक-दूसरे को सच्चा दोस्त बताने पर तंज कसा है।

क्या कहा था लुटनिक ने?

अमेरिका के व्यापार मंत्री लुटनिक गुरुवार को एक पॉडकॉस्ट में भारत के साथ होने वाली व्यापारिक डील पर जानकारी दी। उन्होंने कहा, "मैं आपको भारत के बारे में एक किस्सा सुनाता हूं। मैंने ब्रिटेन के साथ पहला समझौता किया और हमने ब्रिटेन से कहा कि उन्हें आने वाले दो शुक्रवार तक इसे पूरा करना होगा। यानी, ट्रेन अगले दो शुक्रवार के बाद स्टेशन से निकल जाएगी क्योंकि कई अन्य देशों के साथ भी समझौते हो रहे हैं। आप जानते हैं जो पहले आता है वह पहले पाता है। राष्ट्रपति ट्रंप समझौते चरणबद्ध तरीके से करते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जो (देश) पहले चरण (पहली सीढ़ी) पर सौदा करता है, उसे सबसे बेहतरीन शर्तें मिलती हैं। ब्रिटेन के साथ हुए समझौते के बाद, हर किसी ने ट्रंप से पूछा कि अगला देश कौन सा होगा और राष्ट्रपति ने कई देशों के बारे में बात की ‘‘लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई बार भारत का नाम लिया।’’

समझौते का श्रेय ट्रंप को देना चाहता था अमेरिका

अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने कहा कि हालांकि वह देशों के साथ समझौतों पर बातचीत करेंगे और पूरा सौदा तय करेंगे, ‘‘लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह उनका (ट्रंप का) समझौता है। वही अंतिम निर्णय लेते हैं। वही समझौता करते हैं। इसलिए मैंने कहा, ‘आपको मोदी को शामिल करना होगा, सब कुछ तय है, आपको मोदी से राष्ट्रपति को फोन करवाना होगा।’ भारत को ऐसा करने में असहजता महसूस हुई, इसलिए मोदी ने फोन नहीं किया।’’ लुटनिक ने कहा कि उस शुक्रवार के बाद अमेरिका ने इंडोनेशिया, फिलीपीन और वियतनाम के साथ व्यापार समझौतों की घोषणा की।

आपको बता दें, लुटनिक ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब हाल में ट्रंप ने कहा था कि ‘‘मोदी जानते थे कि वह भारत के रूसी तेल खरीदने से नाखुश हैं और अमेरिका कभी भी भारत पर शुल्क बढ़ा सकता है।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बयान दोनों देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत के दौरान दिया। व्यापार समझौते पर अब तक छह दौर की बातचीत हो चुकी है। इस समझौते में अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर लगने वाले 50 प्रतिशत शुल्क के समाधान के लिए एक ढांचागत समझौता शामिल है।

गौरतलब है कि लुटनिक पहले भी भारत के खिलाफ बयान दे चुके हैं। पिछले साल उन्होंने व्यापारिक बातचीत की शुरुआत में कहा था कि कुछ दिनों के अंदर भारत बातचीत के लिए आएगा और सॉरी कहेगा। हालांकि, ऐसा कुछ नहीं हुआ और भारत अपने पक्ष के लिए डटा रहा।

अमेरिका का ट्रंप प्रशासन अपने बड़बोलेपन के लिए जाना जाता है। पिछले तीन दिन के अंदर ट्रंप प्रशासन ने पीएम मोदी के बारे में तीन अलग-अलग दावे किए हैं।

