सारे पाप धुल गए, सारे दाग धुल गए; प्रद्युत बोरदोलोई के भाजपा में जाने पर कांग्रेस का तंज
बोरदोलोई के भाजपा में शामिल होने पर भूपेश बघेल ने कहा कि देखिए हिमंत बिस्वा सरमा जब कांग्रेस में थे, तब सबसे भ्रष्ट थे, लेकिन जैसे ही वॉशिंग मशीन में धुले, वैसे ही साफ हो गए। उसी तरह भाजपा बोरदोलोई के बारे में क्या कहती थी, अब जब भाजपा में चले गए तो सारे पाप धुल गए और सारे दाग धुल गए।
कांग्रेस नेता एवं लोकसभा सदस्य प्रद्युत बोरदोलोई असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। बोरदोलोई ने कांग्रेस से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। उनके भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा में जाते ही सारे पाप धुल गए, सारे दाग धुल गए।
बघेल ने कहा, ''देखिए हिमंत बिस्वा सरमा जब कांग्रेस में थे, तब सबसे भ्रष्ट थे, लेकिन जैसे ही वॉशिंग मशीन में धुले, वैसे ही साफ हो गए। उसी तरह भाजपा बोरदोलोई के बारे में क्या कहती थी, अब जब भाजपा में चले गए तो सारे पाप धुल गए और सारे दाग धुल गए। उनको बहाना चाहिए था।''
इससे पहले, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने औपचारिक रूप से बोरदोलोई को पार्टी में शामिल किया और उन्हें पटका और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। पांच दशक से अधिक समय तक कांग्रेस सदस्य रहे बोरदोलोई ने दावा किया कि पिछले दो वर्षों से उन्हें पार्टी में अपमान का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा।
उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों ने उन्हें सत्तारूढ़ दल को चुनने के लिए प्रेरित किया। असम के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में संवाददाताओं से कहा, ''भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बोरदोलोई के पार्टी में शामिल होने को मंगलवार को मंजूरी दी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने उनका पार्टी में स्वागत किया।''
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1975 से कांग्रेस सदस्य रहे बोरदोलोई के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत, विकसित असम' के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। सरमा ने कहा कि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बोरदोलोई को टिकट देने की सिफारिश करेगा।
दो बार के सांसद और चार बार के विधायक बोरदोलोई ने मंगलवार शाम को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना इस्तीफा भेजा था। वह असम सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वह असम विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष भी थे। असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई और एआईसीसी में असम के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह मंगलवार देर शाम बोरदोलोई से मिलने पहुंचे थे, लेकिन स्पष्ट है कि वे उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए मनाने में असफल रहे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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