'मुंह में राम, बगल में छुरी, चढ़ावा चोरों से दूरी है जरूरी'; कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज

यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, 'मंगलवार के कार्यक्रम के लिए अयोध्या पहुंचते ही पुलिस ने मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया। जब तक मुझे राम मंदिर जाने की अनुमति नहीं मिलती, मैं अयोध्या नहीं छोड़ूंगा।'

राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से मंगलवार को पोस्ट करके कहा गया कि बीजेपी-आरएसएस से सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस की ओर से एक्स पर लिखा गया, 'मुंह में राम, बगल में छुरी। चढ़ावा चोरों से दूरी है जरूरी।' इसी तरह एक और पोस्ट में चढ़ावा चोर लिखा गया है। एक्स पर दूसरी पोस्ट में कहा गया, 'राम नाम अपना, चढ़ावे का माल अपना।'

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते दिनों अयोध्या राम मंदिर चंदा गबन मामले को दुखद और शर्मनाक बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी गहन जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देशभर के श्रद्धालुओं, महिलाओं और गरीब लोगों ने आस्था के साथ मंदिर निर्माण के लिए दान दिया था, इसलिए यह पता लगाया जाना चाहिए कि कथित गड़बड़ी कैसे और क्यों हुई। प्रियंका ने कहा कि चंदा जुटाने वालों की भी इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य की शिकायत पर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज की गई है, जबकि अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

वहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने मंगलवार को दावा किया कि उन्हें अयोध्या पहुंचते ही नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें राम मंदिर में दर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी, तब तक वह अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। राय ने अयोध्या से मंगलवार को कहा, 'मंगलवार के कार्यक्रम के लिए अयोध्या पहुंचते ही पुलिस ने मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया। जब तक मुझे राम मंदिर जाने की अनुमति नहीं मिलती, मैं अयोध्या नहीं छोड़ूंगा।' राय ने एक अतिथि गृह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा, 'यह कैसी सरकार है, जो हमारे राम मंदिर जाने से डरती है?'

अजय राय को नजरबंद करने का दावा अजय राय ने दावा किया कि उन्हें मंगलवार के कार्यक्रम के लिए अयोध्या पहुंचने के तुरंत बाद सोमवार देर रात उनके होटल से आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अतिथि गृह ले जाया गया, जहां उन्हें नजरबंद कर रखा गया है। राय की पत्नी ने उनके ठिकाने को लेकर चिंता जताई थी। कांग्रेस नेता यह स्पष्ट नहीं कर सके कि उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है या केवल नजरबंद किया गया है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। नहीं तो, आधी रात को मुझे इस अतिथि गृह में लाकर क्यों रखा जाता?'