'आप लीचड़ किस्म के आदमी हैं', राहुल गांधी की फोटो लेकर गिरिराज सिंह पर भड़कीं सुप्रिया श्रीनेत
सुप्रिया श्रीनेत ने गिरिराज सिंह पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा, 'आप लीचड़ किस्म के आदमी हैं, जो महिला-पुरुष को साथ देख कर घटिया ही सोच सकते हैं। तस्वीर में जो महिला और बच्चा हैं, वह राहुल जी के मित्र की पत्नी और बच्चा हैं।'
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोला है। दरअसल, गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर एक्स पर शेयर की थी। फोटो में राहुल गांधी एक महिला और बच्चे के साथ नाव में नजर आ रहे हैं। तस्वीर वायरल होने के बाद कांग्रेस ने सफाई देते हुए बताया कि राहुल के साथ दिख रही महिला और बच्चा उनके दोस्त की पत्नी और बेटा हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने गिरिराज सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि फोटो में दिख रहे लोग राहुल गांधी के दोस्त के परिवार के सदस्य हैं और सभी लोग पारिवारिक छुट्टी पर गए थे।
सुप्रिया श्रीनेत ने गिरिराज सिंह पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा, 'आप लीचड़ किस्म के आदमी हैं, जो महिला-पुरुष को साथ देख कर घटिया ही सोच सकते हैं। तस्वीर में जो महिला और बच्चा हैं, वह राहुल जी के मित्र की पत्नी और बच्चा हैं। मित्र फोटो में नहीं हैं। छुट्टी पर सपरिवार साथ थे। महिलाएं आप जैसे लिजलिजों के साथ सहज नहीं हैं। कुंठित मत होइए।' गिरिराज सिंह ने तस्वीर साझा करते हुए राहुल गांधी से सवाल किया था कि यह तस्वीर कहां की है, कब की है और उनके साथ तस्वीर में मौजूद लोग कौन हैं। उन्होंने कहा था कि वह यह जानने के लिए उत्सुक हैं।
वायरल फोटो पर क्या बोली कांग्रेस
कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री के सवाल और फोटो शेयर करने के तरीके की आलोचना की। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी अवि डांडिया ने दावा किया कि यह तस्वीर अमेरिका के टेक्सास स्थित लेक रे रॉबर्ट्स की है। उन्होंने गिरिराज सिंह से कहा कि वह चाहें तो खुद भी इसकी सच्चाई पता कर सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व युवा अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी केंद्रीय मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि बढ़ती उम्र में जिज्ञासा अच्छी बात नहीं है और उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
फोटो को लेकर विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही है। राहुल गांधी जून के अंत से जुलाई के मध्य तक विदेश दौरे पर थे और भारत लौटने के बाद संसद के मॉनसून सत्र में शामिल हुए। बीजेपी की ओर से राहुल के विदेश दौरे के दौरान उनकी यात्राओं, मुलाकातों और खर्च को लेकर सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि 22 जून से 13 जुलाई के बीच राहुल गांधी का विदेश दौरा कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूछा था कि राहुल कहां गए, किन लोगों से मिले और उनके यात्रा व ठहरने का खर्च किसने उठाया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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