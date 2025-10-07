हिम्मत हैं तो बताएं, बिहार में SIR पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दे दी चुनौती

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं है कि वह बता दे कि बिहार में कितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं।

कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में चलाई गई मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूर्णता, समानता और सटीकता के मोर्चों पर विफल रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि आयोग के पास देश को यह बताने की ईमानदारी या साहस नहीं है कि बिहार में कितने ऐसे लोगों के नाम हटाए गए हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया था कि मृत्यु होने, भारतीय नागरिक नहीं होने, प्रवासन और नाम के दोहराव के कारण बिहार की मतदाता सूची से 69 लाख नाम हटाए गए। हालांकि उन्होंने इनके अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए। रमेश ने एक लेख साझा करते हुए 'एक्स' पर पोस्ट किया, "बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज फिर शुरू हो रही है। इस बेहतरीन विश्लेषण से पता चलता है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए पूरे एसआईआर अभ्यास पूर्णता, समानता और सटीकता... इन तीनों मोर्चों पर विफल रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "जो लोग देश के नागरिक नहीं हैं, उनका नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए एसआईआर की आवश्यकता के बारे में बहुत कुछ कहा गया था। आयोग के पास देश को यह बताने की ईमानदारी या साहस नहीं है कि बिहार में कितने ऐसे लोगों के नाम हटाए गए हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं।"