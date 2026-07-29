'आंदोलन तो कांग्रेस भी कर रही थी, फिर एक ही धर्म के लोगों पर ऐक्शन क्यों?' पुलिस पर भड़का HC
बॉम्बे हाईकोर्ट ने SDPI नेताओं के खिलाफ मुंबई पुलिस के तड़ीपार आदेश को 'पूरी तरह अवैध' बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या यह कार्रवाई केवल एक विशेष धर्म के कारण हुई?
मुंबई पुलिस द्वारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के दो पदाधिकारियों को तड़ीपार किए जाने के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'पूरी तरह से अवैध' और 'कठोर' करार देते हुए रद्द कर दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कड़ा सवाल उठाया कि क्या याचिकाकर्ताओं के खिलाफ यह चुनिंदा कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई "क्योंकि वे एक विशेष धर्म से ताल्लुक रखते हैं?"
अदालत की सख्त टिप्पणी और पुलिस से सवाल
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस माधव जे. जामदार की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता फिरोज अब्दुल वहाब खान और मोहम्मद रफीक गुलाम रसूल अंसारी को 3 दिसंबर 2025 को मुंबई पुलिस द्वारा एक साल के लिए तड़ीपार करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।
जस्टिस जामदार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, "एफआईआर में नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं है और किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई जिक्र नहीं है। प्रदर्शन में कुछ अन्य राजनीतिक दल (शिवसेना-यूबीटी, एनसीपी, कांग्रेस सहित) और स्थानीय निवासी भी मौजूद थे। बिना अनुमति के आंदोलन करने पर किसी को तड़ीपार नहीं किया जा सकता और इस तरह चुनिंदा तरीके से कार्रवाई नहीं की जा सकती।"
अदालत ने आगे पूछा, "क्या आपने कांग्रेस या शिवसेना (यूबीटी) के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? क्या सिर्फ इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि वे (याचिकाकर्ता) एक ही धर्म के हैं? सभी राजनीतिक दल तो आंदोलन कर रहे थे।"
पुलिस की दलील और PFI कनेक्शन का आरोप
पुलिस की ओर से पेश हुए सरकारी वकील शिशिर हिरे ने तड़ीपार की कार्रवाई को सही ठहराते हुए याचिकाकर्ताओं के प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से कथित संबंधों का हवाला दिया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील इब्राहिम हरबत ने इन आरोपों से साफ इनकार किया। इस पर जस्टिस जामदार ने ध्यान दिलाया कि पुलिस द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस में इस कथित कनेक्शन का कोई जिक्र ही नहीं था।
वकील हिरे ने दलील दी कि अधिकारी धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन यदि याचिकाकर्ता धर्म के बल पर हंगामा कर रहे थे तो यह निंदनीय है। उन्होंने दावा किया कि PFI पर प्रतिबंध लगने के बाद यह नई पार्टी वजूद में आई है, यह सिर्फ कपड़े बदलने जैसा है जबकि आत्मा वही है।
बाबरी मस्जिद मामले पर कोर्ट ने क्या कहा?
तड़ीपार के आदेश को सही ठहराने के लिए पुलिस ने वक्फ बिल, चेंबूर-गोवंडी में सीमेंट गोदामों और बाबरी मस्जिद मुद्दे पर हुए प्रदर्शनों से जुड़ी तीन एफआईआर का हवाला दिया था।
बाबरी मस्जिद विध्वंस के खिलाफ हुए प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर का जिक्र करते हुए जस्टिस जामदार ने पुलिस से पूछा कि याचिकाकर्ताओं का यह विचार कि 'मस्जिद को नहीं तोड़ा जाना चाहिए था', राष्ट्रविरोधी कैसे हो सकता है?
अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ताओं के अनुसार, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए था। यह उनकी अपनी धारणा है। यह राष्ट्रविरोधी कैसे हो गया? हर किसी को बोलने की आजादी का अधिकार है।"
कोर्ट ने तड़ीपार आदेश को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह एक असाधारण कदम है जो नागरिकों से उनके घूमने-फिरने की आजादी छीनता है। अंततः अदालत ने मुंबई पुलिस के इस आदेश को पूरी तरह से गैर-कानूनी मानते हुए खारिज कर दिया।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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