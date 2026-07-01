उमर खालिद ने आतंकवाद को उकसाने का काम किया तो साबित करो, भड़के शशि थरूर

शशि थरूर की यह टिप्पणी ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में प्रकाशित उमर खालिद के इंटरव्यू के बाद सामने आई। जेल से दिए गए अपने पहले इंटरव्यू में उमर खालिद ने विपक्षी दलों पर राजनीतिक बंदियों के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद को बिना मुकदमे के लंबे समय से जेल में रखे जाने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली दंगों के मामले में 2020 से जेल में बंद उमर खालिद को लेकर थरूर ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर खालिद ने वास्तव में आतंकवाद को उकसाने का काम किया है तो इसे अदालत में साबित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक की तरह उमर खालिद को भी निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई का अधिकार है। थरूर ने लिखा कि करीब 6 वर्षों तक बिना मुकदमे के जेल में रखा जाना न्याय व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न है और लोकतंत्र पर एक धब्बा है। देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि अब तक इस मामले में मुकदमे की प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी।

शशि थरूर की यह टिप्पणी ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में प्रकाशित उमर खालिद के इंटरव्यू के बाद सामने आई। जेल से दिए गए अपने पहले इंटरव्यू में उमर खालिद ने विपक्षी दलों पर राजनीतिक बंदियों के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 6 साल बीत जाने के बाद उन्हें विपक्ष, नागरिक समाज और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े कई प्रमुख लोगों की चुप्पी से निराशा हुई है। खालिद का कहना था कि इस तरह की चुप्पी सरकार को असहमति जताने वालों के खिलाफ और अधिक कार्रवाई करने का हौसला देती है। उसने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ चलाए गए प्रचार ने उन्हें समाज की नजरों में आतंकवादी के रूप में पेश कर दिया, जिससे उनकी मानवीय पहचान प्रभावित हुई।

उमर खालिद पर क्या है आरोप उमर खालिद को सितंबर 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के कथित षड्यंत्र का मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार किया गया था। उस पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया। दिल्ली दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि खालिद ने व्यापक साजिश का हिस्सा बनकर हिंसा भड़काने की योजना बनाई थी, जबकि खालिद लगातार इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं और उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हैं।