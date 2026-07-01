उमर खालिद ने आतंकवाद को उकसाने का काम किया तो साबित करो, भड़के शशि थरूर
शशि थरूर की यह टिप्पणी ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में प्रकाशित उमर खालिद के इंटरव्यू के बाद सामने आई। जेल से दिए गए अपने पहले इंटरव्यू में उमर खालिद ने विपक्षी दलों पर राजनीतिक बंदियों के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद को बिना मुकदमे के लंबे समय से जेल में रखे जाने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली दंगों के मामले में 2020 से जेल में बंद उमर खालिद को लेकर थरूर ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर खालिद ने वास्तव में आतंकवाद को उकसाने का काम किया है तो इसे अदालत में साबित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक की तरह उमर खालिद को भी निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई का अधिकार है। थरूर ने लिखा कि करीब 6 वर्षों तक बिना मुकदमे के जेल में रखा जाना न्याय व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न है और लोकतंत्र पर एक धब्बा है। देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि अब तक इस मामले में मुकदमे की प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी।
शशि थरूर की यह टिप्पणी ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में प्रकाशित उमर खालिद के इंटरव्यू के बाद सामने आई। जेल से दिए गए अपने पहले इंटरव्यू में उमर खालिद ने विपक्षी दलों पर राजनीतिक बंदियों के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 6 साल बीत जाने के बाद उन्हें विपक्ष, नागरिक समाज और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े कई प्रमुख लोगों की चुप्पी से निराशा हुई है। खालिद का कहना था कि इस तरह की चुप्पी सरकार को असहमति जताने वालों के खिलाफ और अधिक कार्रवाई करने का हौसला देती है। उसने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ चलाए गए प्रचार ने उन्हें समाज की नजरों में आतंकवादी के रूप में पेश कर दिया, जिससे उनकी मानवीय पहचान प्रभावित हुई।
उमर खालिद पर क्या है आरोप
उमर खालिद को सितंबर 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के कथित षड्यंत्र का मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार किया गया था। उस पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया। दिल्ली दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि खालिद ने व्यापक साजिश का हिस्सा बनकर हिंसा भड़काने की योजना बनाई थी, जबकि खालिद लगातार इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं और उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हैं।
उमर खालिद की जमानत याचिकाएं कई बार अदालतों में दाखिल हुईं, लेकिन अब तक उन्हें नियमित जमानत नहीं मिल सकी है और मामले में मुकदमे की शुरुआत भी नहीं हुई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार करते हुए अदालतों के फैसलों का समर्थन किया है। इंटरव्यू में उमर खालिद ने जेल में बिताए वर्षों के मानसिक प्रभाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक कैद में रहने से मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन इससे उनके राजनीतिक विचार नहीं बदले हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत में नफरत भरी भाषा और गलत सूचनाओं का सामान्य होना बढ़ा है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें