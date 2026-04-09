Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

असम में वोटिंग के कुछ घंटे पहले ही खेला, कांग्रेस कैंडिडेट ने छोड़ी पार्टी; बोले- मैं उम्मीदवार नहीं

Apr 09, 2026 09:39 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

उदलगुरी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेन दायमारी ने नाम वापस ले लिया है। इसके अलावा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मीडिया के सामने इसका ऐलान किया और कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। उम्मीदवारी भी वापस ले रहा हूं। उन्होंने पार्टी पर जमकर भड़ास निकली और कहा कि मैंने टिकट मांगा ही नहीं था।

असम में वोटिंग के कुछ घंटे पहले ही खेला, कांग्रेस कैंडिडेट ने छोड़ी पार्टी; बोले- मैं उम्मीदवार नहीं

असम समेत तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस को असम में करारा झटका लगा है। वोटिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही उदलगुरी सीट से उसके उम्मीदवार सुरेन दायमारी ने नाम वापस ले लिया है। इसके अलावा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मीडिया के सामने इसका ऐलान किया और कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। इसके अलावा उम्मीदवारी भी वापस ले रहा हूं। एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी का कहना है कि भले ही सुरेन दायमार ने अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन ईवीएम में उनका नाम बना रहेगा।

अब भी मतदाता उन्हें वोट कर सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नाम वापस लेने की तारीख निकल चुकी थी और वोटिंग से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने उम्मीदवारी वापस ली थी। ऐसे में उनका नाम ईवीएम से हटाया नहीं जा सकता। वहीं इस मामले में कांग्रेस की किरकिरी हो रही है और सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के उस दावे की भी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के आधे कैंडिडेट तो मैं ही तय करूंगा। अब जबकि कांग्रेस कैंडिडेट ने पार्टी ही छोड़ दी है तो इस पर सवाल उठ रहे हैं। सुरेन दायमारी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने मीडिया के सामने ही इसका ऐलान किया है। इस संबंध में पार्टी को कोई इस्तीफा नहीं भेजा है।

ये भी पढ़ें:बिहार में अब कोई खेला नहीं होगा; JDU ने पहली बार साफ कहा- आगे BJP को लीड करना है

'कांग्रेस सिर्फ मियाओं के लिए काम करती है, रहने का फायदा नहीं'

वहीं सुरेन दायमारी ने कहा, 'कांग्रेस में रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस सिर्फ मियाओं के लिए काम करती है। लेकिन इस पार्टी ने कभी मेरे जैसे जनजातीय लोगों को अधिकार नहीं दिए। उनके लिए कुछ नहीं किया।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझे उदलगुरी सीट से चुनाव में तो उतार दिया, लेकिन प्रचार में कोई सपोर्ट नहीं किया। दायमारी ने कहा, ‘मैंने पार्टी लीडर से कई बार मांग की कि मेरे यहां प्रचार करने आएं। लेकिन उन लोगों ने मेरा कॉल ही रिसीव नहीं किया। मुझे इस बात से दुख हुआ क्योंकि मेरी किसी ने मदद नहीं की। जिला कांग्रेस कमेटी ने भी साथ नहीं दिया।’

ये भी पढ़ें:हिमंत से लेकर विजयन तक, इन दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला, वोटिंग आज

कौन हैं सुरेन दायमारी, जिन्होंने वोटिंग से ठीक पहले दिया झटका

सुरेन दायमारी 73 वर्षीय नेता हैं, जो पूर्व में सरकारी कर्मचारी रहे हैं। दायमारी ने इसी साल जनवरी में कांग्रेस जॉइन की थी। उनका कहना है कि उदलगुरी सीट पर कांग्रेस सालों से कमजोर है। इसके बाद भी मैंने यहां पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया। फिर भी मुझे कोई समर्थन नहीं मिला। यही नहीं उन्होने कहा कि मैंने तो टिकट मांगा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने मेरा कभी साथ नहीं दिया। इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं और उम्मीदवार भी नहीं रहूंगा। बता दें कि इस सीट पर भाजपा मुकाबले में नहीं है। कांग्रेस की टक्कर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी से है।

ये भी पढ़ें:अमीनुल इस्लाम ने थामा कांग्रेस का हाथ, कभी बदरुद्दीन के बाद थी नंबर 2 की हैसियत
Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

और पढ़ें
Congress News India News India News Today अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।