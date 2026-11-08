कांग्रेस के चंदे में 75% की भारी गिरावट, सिर्फ एक ट्रस्ट के दान के भरोसे राहुल की पार्टी
1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का चंदा केवल 9 लोगों और कंपनियों से मिला। यह राशि करीब 43 करोड़ रुपये थी। इसकी तुलना में 5 लाख रुपये या उससे कम के 1,321 चंदे मिले।
कांग्रेस पार्टी का चुनावी प्रदर्शन लगातार खराब ही होता जा रहा है। इसका असर देश की सबसे पुरानी पार्टी के मिले चंदे पर भी देखने को मिल रहा है। इसमें लगभग 75 प्रतिशत की कमी देखने को मिल रही है। 2024-25 को कांग्रेस को करीब 517.4 करोड़ चंदे मिले थे। वहीं, 2025-36 में यह राशि महज 130.7 करोड़ पर पहुंच गई है। चुनाव आयोग में जमा की गई कांग्रेस की 2025-26 की चंदा रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि इनमें 19 प्रतिशत योगदान अकेले प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट का था। 2024-25 में इस ट्रस्ट ने 41.8 प्रतिशत चंदा दिया है।
पिछले साल कांग्रेस को मिलने वाले चंदे मुख्य रूप से कॉरपोरेट जगत से थे। केवल इसी एक इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए आए थे। हालांकि, 2025-26 में इस ट्रस्ट ने पार्टी को 25 करोड़ रुपये दिए जो 2024-25 में इसके द्वारा पार्टी को दिए गए 216 करोड़ रुपये के फंड का केवल 11.5% है।
लोकसभा चुनाव के बादा आई कमी
2024-25 की तुलना में 2025-26 में कांग्रेस को मिलने वाले 20,000 रुपये से अधिक के कुल चंदे में 75% की भारी गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं। 2024-25 लोकसभा चुनाव का साल था, इसलिए मुख्य विपक्षी पार्टी को मिलने वाले चंदे में बड़ी बढ़ोतरी होना अपेक्षित ही था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2025-26 में मिला 130.7 करोड़ रुपये का चंदा 2023-24 में मिली राशि से भी लगभग 53% कम है।
विधानसभा चुनावों के दौरान नहीं मिले फंड
आपको बता दें कि 2025-26 में बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे और अप्रैल 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चुनाव संपन्न हुए हैं। कांग्रेस की 2025-26 की ऑडिट रिपोर्ट पार्टी के फंडिंग के अन्य स्रोतों के बारे में जानकारी देगी। 2024-25 में कूपन जारी करने और बेचने से कांग्रेस को 350 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई थी।
पिछले साल प्रूडेंट ट्रस्ट के अलावा स्टार सीमेंट लिमिटेड ने 5 करोड़ रुपये, सज्जन भजांका ने 4 करोड़ रुपये, अफनान कंस्ट्रक्शन्स ने 3 करोड़ रुपये, प्रेम कुमार भजांका ने 2 करोड़ रुपये इसके अलावा इप्सम प्रोएडवाइजर्स और एसएमएस बिल्डर्स ने एक-एक करोड़ रुपये का चंदा दिया। 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का चंदा केवल 9 लोगों और कंपनियों से मिला। यह राशि करीब 43 करोड़ रुपये थी। इसकी तुलना में 5 लाख रुपये या उससे कम के 1,321 चंदे मिले। कांग्रेस को मिलने वाली फंडिंग में एक बहुत बड़े हिस्से का योगदान बड़ी धनराशि देने वाले कुछ गिने-चुने लोगों की ओर से आया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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