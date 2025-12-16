अंग्रेजों से नहीं डरे तो BJP-RSS या मोदी-शाह क्या चीज, नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ धनशोधन को लेकर ईडी के आरोपपत्र पर अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत करार दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की गैरकानूनी कार्रवाई और साजिश नाकाम हो गई है। दुष्प्रचार ध्वस्त हो गया है। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 5 अन्य के खिलाफ धन शोधन के मामले में ED के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘जब नेशनल हेराल्ड, कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए, तब भी मैंने यही कहा था कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो भाजपा-आरएसएस या मोदी-शाह क्या चीज हैं। आज अदालत ने भी मोदी सरकार की कार्रवाई को अवैध ठहराकर राजनीतिक बदले की दुर्भावना से रची इस साजिश को नाकाम किया है।’ उन्होंन कहा कि वोट चोर सरकार लोकतंत्र को कुचलने की जितनी भी जोर-जबरदस्ती कर ले, हम 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। सत्य की जीत निश्चित है।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ नहीं है। उन्होंने संसद परिसर में कहा, ‘हमने बार-बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ नहीं है, यही सच है। सरकार इस केस को घसीट रही है। कंपनी से कोई पैसे निकाल नहीं सकता है, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता और कोई कुछ बेच नहीं सकता है।’ प्रियंका गांधी ने दावा किया कि यह सच न्यायपालिका समेत सभी को मालूम है। आखिर में सच सबके सामने आ जाएगा।
‘गैंग्स ऑफ गांधीनगर’ का जिक्र
कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने दावा किया कि अब इस बात की पोल खुल गई कि कैसे ‘गैंग्स ऑफ गांधीनगर’ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल निजी सेना की तरह करता है। उन्होंने कहा, ‘आपने देखा है कि इस देश का लोकतंत्र तबाह होने की कगार पर है। अगर किसी ने उसे रोककर रखा है तो वे राहुल गांधी हैं। इसलिए सत्ता पक्ष साजिश रचता है कि कैसे राहुल गांधी के हौसले को तोड़ दिया जाए, लेकिन ये साजिश आपके खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है। हर एक भारतीय के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।’ खेड़ा ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा का काम देश की जनता ने विपक्ष को सौंपा है, जिसे विपक्ष और राहुल गांधी बहुत मजबूती से निभा रहे हैं।