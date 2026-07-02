खामेनेई के जनाजे में इस नेता को भेज रही कांग्रेस, ईरान की फ्लाइट से महबूबा मुफ्ती भी जाएंगी साथ
ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती आज विशेष विमान से तेहरान के लिए रवाना हो रहे हैं।
ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत से कई राजनीतिक दलों के नेता आज ईरान रवाना हो रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती आज (2 जुलाई) शाम 4 बजे ईरान की 'महान एयर' की एक विशेष उड़ान से तेहरान के लिए प्रस्थान करेंगे। ईरान सरकार की ओर से भारत के कई प्रमुख नेताओं और धर्मगुरुओं को इस बहु-दिवसीय राजकीय शोक सभा और अंतिम संस्कार के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा गया है।
ईरान ने भारत में किसे-किसे भेजा निमंत्रण?
ईरान की सरकार ने अपने सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को आमंत्रित किया है। इसके अलावा, महबूबा मुफ्ती के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के पांच प्रमुख शिया धर्मगुरुओं को भी न्योता मिला है। इनमें जिनमें सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह और इमरान अंसारी शामिल हैं।
ईरान ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्तार अब्बास नकवी को भी आमंत्रित किया गया है। फिलहाल भारत सरकार का आधिकारिक तौर पर प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन करेंगे।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर उन्हें भी आमंत्रित किया था, लेकिन 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अपनी पूर्व निर्धारित यात्राओं के कारण प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे।
चार महीने बाद हो रहा है अंतिम संस्कार
खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ीं रस्में पांच से नौ जुलाई तक होंगी। खामेनेई तीन दशकों तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। खामेनेई की 28 फरवरी 2026 को तेहरान में अमेरिका और इजरायल के एक संयुक्त हवाई हमले में मौत हो गई थी। युद्ध के हालात और सुरक्षा चिंताओं के कारण उनके अंतिम संस्कार को टाल दिया गया था और उनके पार्थिव शरीर को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया था। अब यह राजकीय अंतिम संस्कार 4 जुलाई से 9 जुलाई 2026 के बीच बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित किया जा रहा है।
अंतिम संस्कार का कार्यक्रम
4 जुलाई से पार्थिव शरीर को तेहरान के 'ग्रैंड मोसल्ला' में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद एक विशाल जुलूस के रूप में पार्थिव शरीर को ईरान के पवित्र शहर कोम और फिर सीमा पार इराक के नजफ और कर्बला ले जाया जाएगा। अंत में, 9 जुलाई को खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। अतीत में अयातुल्ला खुमैनी और कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार में हुई भगदड़ की घटनाओं से सबक लेते हुए, ईरानी प्रशासन इस बार हेलीकॉप्टरों की तैनाती और कड़े भीड़ प्रबंधन के साथ इतिहास का सबसे बड़ा सुरक्षा अभियान चला रहा है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें