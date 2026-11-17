वियतनामी कंपनी की टैक्सियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक, ओला-उबर पर भी डंडा; कांग्रेस शासित राज्य में कैसा झमेला?
बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरेश ने कहा कि सरकार टैक्सी मालिकों और चालकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठा रही है, जिन्होंने इस संबंध में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था।
कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक की डीके शिवकुमार सरकार ने राज्यभर में वियतनाम की कंपनी 'ग्रीन SM' द्वारा चलाई जा रही नई टैक्सियों का रजिस्ट्रेशन अगले आदेश तक रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप-आधारित कंपनियों की टैक्सियों सहित सभी टैक्सियों में किराया मीटर अनिवार्य रूप से लगाने के बी आदेश दिए हैं। परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन फैसलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार स्थानीय टैक्सी मालिकों और ड्राइवरों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठा रही है।
मंत्री ने बताया कि कर्नाटक सरकार ऐप आधारित सेवाओं समेत सभी टैक्सी में किराया मीटर लगाना अनिवार्य करेगी। इसके अलावा, दोपहिया वाहन चालकों के आधे हेलमेट पहनने पर प्रतिबंध लगाने का नियम भी लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार फुटपाथ पर दोपहिया वाहन चलाने पर जुर्माना दोगुना करने के नियम भी तैयार कर रही है और बार-बार ऐसा करने वालों के वाहन जब्त किए जा सकेंगे।
'ग्रीन SM' की 100 टैक्सियों का रजिस्ट्रेशन
सुरेश ने कहा, "अब तक 'ग्रीन SM' की 100 टैक्सियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अगले आदेश तक इस कंपनी की किसी और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन न करें।" उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय ड्राइवरों के हितों को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ चर्चा के बाद ही सरकार आगे के रजिस्ट्रेशन पर कोई फैसला लेगी। प्रस्तावित किराया मीटर नियम के बारे में सुरेश ने बताया कि सभी टैक्सियों में मीटर लगाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे ऑटो-रिक्शा में होता है। टैक्सी कंपनियों को सरकार द्वारा तय किया गया किराया ही लेना होगा, और जो गाड़ियां इस नीति का उल्लंघन करती पाई जाएंगी, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।
उल्लंघन करने वाली टैक्सियों को जब्त कर लिया जाएगा
बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरेश ने कहा कि सरकार टैक्सी मालिकों और चालकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठा रही है, जिन्होंने इस संबंध में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने कहा, "टैक्सी मालिक और ड्राइवर सरकार के पास आए थे। उन्होंने हमसे मीटर लागू करने और उनकी मदद करने का अनुरोध किया था। उनकी मांग और हजारों मालिकों व ड्राइवरों के हितों को देखते हुए, हमने मीटर को अनिवार्य करने का फैसला किया है।" मंत्री ने कहा, ''ऑटोरिक्शा की तरह सभी प्रकार की टैक्सी में मीटर लगाना अनिवार्य किया जाएगा। टैक्सी कंपनियों को सरकार द्वारा निर्धारित किराया ही वसूलना होगा। सरकारी नीति का उल्लंघन करने वाली टैक्सियों को जब्त कर लिया जाएगा।''
मंत्री ने कहा कि सभी टैक्सी में मीटर अनिवार्य करने के लिए विभाग जरूरी कानूनी प्रावधान और नियम तैयार कर रहा है। इस कानून को जल्द ही लागू किया जाएगा। आधे हेलमेट पर प्रस्तावित प्रतिबंध के बारे में सुरेश ने कहा कि सरकार ने दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पूरे कर्नाटक में इनके इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।