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तमिलनाडु की सत्ता में 59 साल बाद कांग्रेस की वापसी, विजय ने अपने पास रखा गृह विभाग; देखें पूरी लिस्ट

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्यमंत्री विजय ने अपने पास कई महत्वपूर्ण विभाग बरकरार रखे हैं, जिनमें गृह, नगर प्रशासन, शहरी और जल आपूर्ति शामिल हैं। इसके अलावा सीएम को विशेष पहल, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण ऋणग्रस्तता जैसे नए पोर्टफोलियो भी आवंटित किए गए हैं।

तमिलनाडु की सत्ता में 59 साल बाद कांग्रेस की वापसी, विजय ने अपने पास रखा गृह विभाग; देखें पूरी लिस्ट

Tamil Nadu Cabinet: तमिलनाडु की राजनीति में गुरुवार को एक ऐतिहासिक नए युग की शुरुआत हुई है। राज्य में पिछले 59 वर्षों से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस पार्टी आखिरकार सरकार में शामिल हो गई है। अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) सरकार में कांग्रेस ने गठबंधन सहयोगी के रूप में शामिल हुई। कांग्रेस के 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है।

इस कैबिनेट विस्तार के साथ ही मुख्यमंत्री विजय ने अपने पास कई महत्वपूर्ण विभाग बरकरार रखे हैं, जिनमें गृह, नगर प्रशासन, शहरी और जल आपूर्ति शामिल हैं। इसके अलावा सीएम को विशेष पहल, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण ऋणग्रस्तता जैसे नए पोर्टफोलियो भी आवंटित किए गए हैं। वहीं, महिला कल्याण विभाग की जिम्मेदारी अब मंत्री के. जगदीश्वरी को सौंपी गई है।

सी. जोसेफ विजय (मुख्यमंत्री)- गृह, पुलिस, सामान्य प्रशासन, नगर प्रशासन, शहरी और जल आपूर्ति (MAWS), युवा कल्याण, विशेष पहल, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण ऋणग्रस्तता और अन्य

एन. आनंद- ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री ग्रामीण विकास, पंचायतें, सिंचाई परियोजनाएं

आर. निर्मलकुमार- ऊर्जा संसाधन और कानून मंत्री बिजली, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, कानून, अदालतें, जेल

के.ए. सेंगोट्टइयन- राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री राजस्व, आपदा प्रबंधन, विधान सभा

श्रीनाथ- मत्स्य पालन मंत्री मत्स्य पालन, मछुआरा कल्याण

कमली एस- पशुपालन मंत्री पशुपालन

सी. विजयलक्ष्मी- दुग्ध और डेयरी विकास मंत्री दुग्ध और डेयरी विकास

आर.वी. रंजितकुमार- वन मंत्री वन

विनोद- कृषि और किसान कल्याण मंत्री कृषि, बागवानी, गन्ना विकास

राजीव- पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन

बी. राजकुमार- आवास और शहरी विकास मंत्री आवास, शहरी नियोजन, चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (CMDA)

वी. गांधीराज- सहकारिता मंत्री सहकारिता

मथन राजा पी- एमएसएमई (MSME) मंत्री ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग

जेगादेश्वरी के (के. जगदीश्वरी)- सामाजिक कल्याण और महिला अधिकारिता मंत्री महिला कल्याण, पौष्टिक आहार कार्यक्रम, सामाजिक सुधार

राजेश कुमार- एस पर्यटन मंत्री पर्यटन और पर्यटन विकास निगम

एम. विजय बालाजी- हथकरघा, वस्त्र और खादी मंत्री हथकरघा, वस्त्र, खादी

लोगेश तमिलसेल्वन डी- वाणिज्यिक कर और पंजीकरण मंत्री वाणिज्यिक कर, पंजीकरण, स्टाम्प अधिनियम

विजय तमिलन पार्थिबन ए- परिवहन मंत्री परिवहन, मोटर वाहन, राष्ट्रीयकृत परिवहन

रमेश- एचआर एंड सीई (HR & CE) मंत्री हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती

पी. विश्वनाथन- उच्च शिक्षा मंत्री उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी

कुमार आर- एआई, आईटी और डिजिटल सेवाएं मंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), आईटी, डिजिटल सेवाएं

थेन्नरासु के अनिवासी- तमिल कल्याण मंत्री अनिवासी तमिल कल्याण, शरणार्थी

वी. संपत कुमार- पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (MBC) और विमुक्त समुदायों का कल्याण

मोहम्मद फरवास जे- श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्री श्रम कल्याण, रोजगार, प्रशिक्षण

डी. सरथकुमार- मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री मानव संसाधन प्रबंधन और भूतपूर्व सैनिक कल्याण

एन. मैरी विल्सन- वित्त, योजना और विकास मंत्री वित्त, पेंशन, योजना और विकास

विग्नेश के- मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Vijay Vijay Thalapathy
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