PM मोदी ने ली मौज तो कांग्रेस ने दे दिया चैलेंज, पवन खेड़ा बोले- सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराएं

कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दिया है। पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अगर मोदी को बैलेट पेपर पर पूरा भरोसा है तो वे आगे के सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने की पक्की बात करें।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तंज का जोरदार जवाब दिया है। दरअसल, पीएम ने विधान परिषद चुनावों में बैलेट पेपर इस्तेमाल होने के बावजूद कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर तंज कसा था। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि अगर मोदी को पूरा भरोसा है कि ईवीएम से चुनाव नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता, तो वे आगे के सभी बड़े चुनाव बैलेट पेपर से कराने की पक्की प्रतिबद्धता जताएं। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर प्रधानमंत्री को खुला चैलेंज दिया। उन्होंने लिखा कि मोदी को अपनी चुनावी ताकत और ईवीएम पर भरोसा सिर्फ बयानबाजी से नहीं, बल्कि काम करके साबित करना चाहिए।

खेड़ा की चार बड़ी मांगें पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के सामने चार मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि सरकार को भविष्य में होने वाले सभी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने का वादा करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर को फौरन स्थगित करने की मांग की। खेड़ा ने दावा किया कि मतदाता सूचियों से कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और इन नामों को तुरंत बहाल किया जाए। उन्होंने चुनाव आयोग के शीर्ष पदाधिकारियों को हटाने की भी मांग की। साथ ही, इन अधिकारियों को आजीवन संरक्षण देने वाले कानून को निरस्त करने की बात कही। खेड़ा ने साफ कहा कि जब तक प्रधानमंत्री इन मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक उनके दावों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। ये सिर्फ खोखले शब्द साबित होंगे।

पीएम मोदी का तंज इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस पर कटाक्ष किया था। उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक जैसे चार बड़े राज्यों की 28 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव हुए। ये चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए। उन्होंने पूछा कि अंदाजा लगाइए कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं? बुधवार को घोषित नतीजों के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पांच सीटें और समाजवादी पार्टी ने तीन सीटें जीतीं। चार राज्यों में उच्च सदन की कुल 28 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हुए थे। इन चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ था, फिर भी कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा।