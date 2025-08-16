‘चोरी चोरी, चुपके चुपके', राहुल गांधी ने शेयर किया 'लापता वोट’ का वीडियो, उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि हरियाणा की भाजपा सरकार जनता के समर्थन से नहीं बल्कि साजिशन बनाई गई है। हुड्डा ने शनिवार को रोहतक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में वोट चोरी का खेल खेला गया।

कांग्रेस ने राहुल गांधी की बिहार में ‘वोट अधिकार यात्रा’ शुरू होने से पहले शनिवार को एक वीडियो शेयर किया। वोट चोरी के दावे को लेकर इसे ‘लापता वोट’ का टाइटल दिया गया है। इस वीडियो का शीर्षक हालिया फिल्म ‘लापता लेडीज’ से प्रभावित है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक मिनट दो सेकंड का यह वीडियो अपने एक्स हैंडल पर जारी किया और कहा कि अब जनता जाग गई है। उन्होंने पोस्ट किया, ‘चोरी चोरी, चुपके चुपके… अब और नहीं, जनता जाग गई है।’

इस बीच, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि हरियाणा की भाजपा सरकार जनता के समर्थन से नहीं बल्कि साजिशन बनाई गई है। हुड्डा ने शनिवार को रोहतक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में वोट चोरी का खेल खेला गया, जिसका पर्दाफाश जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के खिलाफ चल रहे राष्ट्रव्यापी अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव व्यवस्था की खामियों को आंकड़ों के साथ उजागर करने का काम चल रहा है।