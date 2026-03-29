बंगाल चुनाव के लिए 284 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, अधीर कहां से लड़ेंगे
Mar 29, 2026 07:13 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 294 में से 284 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर विधानसभा क्षेत्र से और मौसम नूर मालतीपुर से चुनाव लड़ेंगे।
कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 294 में से 284 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर विधानसभा क्षेत्र से और मौसम नूर मालतीपुर से चुनाव लड़ेंगे।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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