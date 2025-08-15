सरकार की पोस्ट में गांधी से बड़े दिखे सावरकर, भड़की कांग्रेस ने कहा- मिलावट नहीं चाहिए

स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार की एक पोस्ट पर कांग्रेस की भौहें तन गई हैं। असल में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर पोस्ट की।

स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार की एक पोस्ट पर कांग्रेस की भौहें तन गई हैं। असल में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर पोस्ट की। इस पर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि जो इतिहास में बड़े नहीं बन सके, उनको पोस्टर में शामिल किया जा रहा है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि देश मंत्रालय से सस्ता तेल मांग रहा है, सस्ती कॉमेडी नहीं।

मंत्रालय ने क्या किया था पोस्ट

मंत्रालय ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की तस्वीर पोस्ट की। इसके साथ लिखा कि देश की आज़ादी का जश्न मनाते हुए, आइए याद रखें कि स्वतंत्रता तभी फलती-फूलती है जब हम इसे हर दिन एकता, करुणा और कर्म के माध्यम से पोषित करते हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ‘एक्स’ पर कहा कि हर स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने और देशद्रोहियों को नायक बनाने में जुटी रहती है।