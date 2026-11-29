विपक्षी नेताओं का यह शीर्ष प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात कर उन्हें केंद्र सरकार के संशोधित परिसीमन विधेयक का समर्थन न करने के लिए मनाने की कोशिश करेगा।

संसद के विशेष सत्र से ठीक एक दिन पहले विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन ने परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगुवाई में आखिरी दांव चलते हुए पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता रविवार (29 नवंबर) को चेन्नई रवाना हो रहे हैं, जहां वे DMK प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात कर उन्हें केंद्र सरकार के इस विधेयक का समर्थन न करने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे।

यह कवायद ऐसे समय हो रही है जब एक दिन पहले ही यानी शनिवार को चेन्नई में स्टालिन की अध्यक्षता में हुई डीएमके सांसदों की बैठक में केंद्र के परिसीमन विधेयकों को समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है।

स्टालिन को मनाने के लिए कौन-कौन गया? सोमवार से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और महिला आरक्षण कानून को लागू करने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा होनी है। इससे पहले रविवार सुबह करीब 11 बजे नई दिल्ली से एक विशेष विमान के जरिए ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय, राजद सांसद मीसा भारती, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं।

चेन्नई में स्टालिन से मुलाकात के बाद ये शीर्ष विपक्षी नेता शाम को मुंबई के लिए रवाना होंगे। वहां रात करीब 9 बजे ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर उन्हें भी विधेयक के विरोध में एकजुट रहने के लिए राजी करने का प्रयास किया जाएगा।

डीएमके के बदले रुख से बढ़ी विपक्ष की चिंता गौरतलब है कि शनिवार को एमके स्टालिन ने यह कहते हुए केंद्र के संशोधित परिसीमन विधेयक का समर्थन करने का ऐलान किया था कि इसमें 1971 की जनगणना के अनुपात को बरकरार रखते हुए सभी राज्यों की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने और 25 सालों तक हिस्सेदारी फ्रीज रखने की तमिलनाडु की मांगों को मान लिया गया है।