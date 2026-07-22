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देखने में धर्मेंद्र प्रधान जैसे ही लगते हैं यह कांग्रेस सांसद, हो गए वायरल; देखें फोटो

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन नजर आ रहे थे। कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी जमकर प्रदर्शन किया था।

देखने में धर्मेंद्र प्रधान जैसे ही लगते हैं यह कांग्रेस सांसद, हो गए वायरल; देखें फोटो

धर्मेंद्र प्रधान, भारत के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर मंगलवार को भी जमकर प्रदर्शन हुए। इसी बीच कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल, इसकी वजह है कि वह देखने में बिल्कुल प्रधान की तरह लगते हैं और सोशल मीडिया पर वह निशाने पर आ गए। सोमवार को CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद के मार्ग पर प्रदर्शन किया था। वहीं, इसके बाद सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री आवास के बार विरोध के लिए जुटे थे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। कई प्रोफाइल्स ने उन्हें शिक्षा मंत्री समझकर वीडियो पोस्ट किए थे। ऐसे ही एक वीडियो में नजर आ रहा है कि कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रही हैं और पास में हुसैन खड़े हैं।

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कांग्रेस का प्रदर्शन

कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए '7 लोक कल्याण मार्ग' के निकट धरना दिया और 'प्रधानमंत्री इस्तीफा दो', 'गुंडागर्दी नहीं चलेगी' तथा 'छात्रों को न्याय दो' जैसे नारे लगाए। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा और कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया और उन्हें बस में बैठाकर ले जाया गया और कुछ देर बाद छोड़ दिया गया।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन

पहली बार बोले धर्मेंद्र प्रधान

प्रधान ने मंगलवार को कहा कि राहुल छात्रों का राजनीतिक हथियार के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, 'नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और कांग्रेस संसद के मॉनसून सत्र के दौरान व्यवधान पैदा करने के लिए छात्रों को बेशर्मी से राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना देने का फैसला किया, जिससे आम जनता को परेशानी हुई और सुरक्षा के तय नियमों की अनदेखी की गई।'

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उन्होंने कहा, 'सरकार की ओर से विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहने के बाद भी, कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस के बजाय राजनीतिक तमाशा खड़ा करने का विकल्प चुना। उनका मकसद कभी भी छात्रों के लिए समाधान खोजना नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए हंगामा करना है। राहुल गांधी के लिए यह मामला छात्रों से जुड़ा नहीं है। यह मामला चर्चा के सभी सही रास्ते खुलने के बाद भी टकराव की स्थिति पैदा करने का है।'

उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार नीट पर चर्चा करने और सदन में युवाओं की हर जायज चिंता का समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत के छात्र राजनीतिक अभियान में महज मोहरे की तरह इस्तेमाल किए जाने के बजाय कहीं बेहतर व्यवहार के हकदार हैं। वे अफरातफरी के बजाय निश्चितता, नारों के बजाय समाधान और व्यवधान के बजाय जिम्मेदारी के हकदार हैं।'

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CJP का संसद मार्च

20 जुलाई सोमवार को सीजेपी के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंजर से संसद तक मार्च निकाला था। उस दौरान कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें भी हुईं और दोनों पक्षों को चोटें भी आईं हैं। इसके बाद सीजेपी ने जंतर मंतर पर धरना जारी रखा। वहीं, उनकी मांगों में प्रधान को पद से हटाने, भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को अस्पताल से छोड़ा जाना शामिल है।

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Nisarg Dixit

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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