देखने में धर्मेंद्र प्रधान जैसे ही लगते हैं यह कांग्रेस सांसद, हो गए वायरल; देखें फोटो

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन नजर आ रहे थे। कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी जमकर प्रदर्शन किया था।

धर्मेंद्र प्रधान, भारत के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर मंगलवार को भी जमकर प्रदर्शन हुए। इसी बीच कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल, इसकी वजह है कि वह देखने में बिल्कुल प्रधान की तरह लगते हैं और सोशल मीडिया पर वह निशाने पर आ गए। सोमवार को CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद के मार्ग पर प्रदर्शन किया था। वहीं, इसके बाद सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री आवास के बार विरोध के लिए जुटे थे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। कई प्रोफाइल्स ने उन्हें शिक्षा मंत्री समझकर वीडियो पोस्ट किए थे। ऐसे ही एक वीडियो में नजर आ रहा है कि कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रही हैं और पास में हुसैन खड़े हैं।

कांग्रेस का प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए '7 लोक कल्याण मार्ग' के निकट धरना दिया और 'प्रधानमंत्री इस्तीफा दो', 'गुंडागर्दी नहीं चलेगी' तथा 'छात्रों को न्याय दो' जैसे नारे लगाए। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा और कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया और उन्हें बस में बैठाकर ले जाया गया और कुछ देर बाद छोड़ दिया गया।

पहली बार बोले धर्मेंद्र प्रधान प्रधान ने मंगलवार को कहा कि राहुल छात्रों का राजनीतिक हथियार के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, 'नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और कांग्रेस संसद के मॉनसून सत्र के दौरान व्यवधान पैदा करने के लिए छात्रों को बेशर्मी से राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना देने का फैसला किया, जिससे आम जनता को परेशानी हुई और सुरक्षा के तय नियमों की अनदेखी की गई।'

उन्होंने कहा, 'सरकार की ओर से विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहने के बाद भी, कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस के बजाय राजनीतिक तमाशा खड़ा करने का विकल्प चुना। उनका मकसद कभी भी छात्रों के लिए समाधान खोजना नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए हंगामा करना है। राहुल गांधी के लिए यह मामला छात्रों से जुड़ा नहीं है। यह मामला चर्चा के सभी सही रास्ते खुलने के बाद भी टकराव की स्थिति पैदा करने का है।'

उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार नीट पर चर्चा करने और सदन में युवाओं की हर जायज चिंता का समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत के छात्र राजनीतिक अभियान में महज मोहरे की तरह इस्तेमाल किए जाने के बजाय कहीं बेहतर व्यवहार के हकदार हैं। वे अफरातफरी के बजाय निश्चितता, नारों के बजाय समाधान और व्यवधान के बजाय जिम्मेदारी के हकदार हैं।'