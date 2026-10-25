'सत्ता के दबाव से मुक्त हो न्यायपालिका', पूर्व SC जज की किताब का जिक्र कर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल की अभी तक रिलीज नहीं हुई किताब के कुछ हिस्सों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने रविवार को मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने कहा कि सरकार के कार्यकाल में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल की आने वाली किताब 'विदाउट फियर ऑर फेवर' के कुछ हिस्सों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने रविवार को मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों में सरकार का कथित दखल और मामलों के आवंटन में हस्तक्षेप के दावों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को सत्ता में बैठे लोगों के दबाव से पूरी तरह मुक्त रहना चाहिए।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए यह बयान दिया। रिपोर्ट में जस्टिस कौल की यादों पर आधारित किताब 'विदाउट फियर ऑर फेवर' की प्री-पब्लिकेशन पांडुलिपि का हवाला दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पांडुलिपि में लिखा गया है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ न्यायिक नियुक्तियों के मामले में 'सरकार के प्रति बहुत ज्यादा सम्मानजनक' थे।

किताब में उठाए गए मुख्य दावे रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में कहा कि जस्टिस संजय किशन कौल की किताब ने मोदी सरकार के समय में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि जस्टिस कौल ने कई चिंताजनक घटनाओं को किताब में सामने लाया है। इनमें न्यायिक नियुक्तियों में सरकार का कथित दखल, कॉलेजियम की बैठकों से पहले सरकार की मंजूरी लेने की कोशिशें और अल्पसंख्यक समुदाय के एक जज की जाति के बारे में सरकार द्वारा पूछा गया सवाल शामिल हैं।

बता दें कि कॉलेजियम वह व्यवस्था है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण होते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रक्रिया में सरकार का दखल बढ़ रहा है। रमेश ने कहा कि जिन मुद्दों पर पहले कई लोग खुलकर बात करने में हिचकिचाते थे, उन्हें अब जस्टिस कौल ने सोच-समझकर और साफ-साफ लिखा है।

पूर्व सीजेआई पर भी सवाल रमेश ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि हैरानी की बात है कि भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि न्यायिक नियुक्ति से पहले सरकार के साथ बातचीत होती है। जब पूर्व सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ खुद मानते हैं कि सरकार सीजेआई के साथ बातचीत करती है और नियुक्ति प्रक्रिया में भूमिका निभाती है, तो न्यायपालिका की आजादी को लेकर चिंताएं और भी गहरी हो जाती हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर नियुक्ति से पहले सरकार की मंजूरी लेने की कोशिश हो रही है, तो यह कॉलेजियम सिस्टम की आजादी पर सवाल खड़ा करता है।

मामले के री-असाइनमेंट पर भी आरोप रमेश ने जस्टिस कौल के एक और महत्वपूर्ण दावे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक मामला जस्टिस कौल से सलाह किए बिना दूसरी बेंच को सौंप दिया गया था। इसकी वजह यह बताई गई कि जस्टिस कौल की अगुवाई वाली बेंच ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक मामले में अदालत के फैसले के कुछ हिस्सों पर फिर से विचार करने की संभावना जताई थी। रमेश ने कहा कि यह घटना सुप्रीम कोर्ट के रोजमर्रा के कामकाज में सरकार के दखल की हद को दिखाती है।

उन्होंने आगे कहा कि जब न्यायिक नियुक्तियों के लिए सरकारी मंजूरी लेने का दबाव होता है और जब संवेदनशील मामलों की सुनवाई करने वाली बेंचें बदल दी जाती हैं, तो लोकतंत्र की सुरक्षा के हित में यह पूछना जरूरी हो जाता है कि अगर यह न्यायपालिका पर दबाव डालना और उसकी आजादी को कम करना नहीं है, तो फिर क्या है?