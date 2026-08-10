किसी की सरकार हो, छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग गलत; झारखंड प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज पर राहुल गांधी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, ‘और गृह मंत्री? लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमित शाह इस मामले पर जवाब देने के लिए संसद तक नहीं आए। चर्चा के लिए विपक्ष के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है।’
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने झारखंड में विरोध-प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। राहुल ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट करके कहा, 'झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए।'
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज पर कहा, 'झारखंड के छात्रों के लिए मेरा संदेश साफ है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कहां हो रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम इसके खिलाफ हैं। हम इसकी सलाह नहीं देते और न ही इसका समर्थन करते हैं। जब तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, तब तक उस प्रदर्शन पर हिंसात्मक कार्रवाई करना, हम इसके खिलाफ हैं।'
नाबालिगों की हड्डियां टूट गईं: राहुल गांधी
राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा को लेकर भी राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'पैलेट गन, कील लगी लाठियां और आंसू गैस के गोले, शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सवाल पूछ रहे छात्रों पर इनसे हमला किया गया। पुलिस ने लड़कियों को पीटा, कई के प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें आईं। नाबालिगों की हड्डियां टूट गईं। मोदी सरकार सवालों का जवाब ऐसी बर्बरता से देती है।'
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'और गृह मंत्री? लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमित शाह इस मामले पर जवाब देने के लिए संसद तक नहीं आए। चर्चा के लिए विपक्ष के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। उनकी चुप्पी सिर्फ अनदेखी या चूक नहीं है। यह हिंसा को मंजूरी है। वो या तो गुनहगार हैं या फिर नाकाबिल। हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। और जब तक उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, ये लड़ाई नहीं रुकेगी।'
राहुल गांधी ने अमित शाह पर साधा निशाना
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 'शुरुआत में 15 दिन पहले हमारी स्थिति थी कि गृह मंत्रालय से पैलेट गन्स चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का आदेश आया था। पूरे देश ने देखा कि हमारे छात्रों को मारा गया। हमारी पहली मांग थी कि गृह मंत्री आएं और देश को साफ तौर पर बता दें या उन्होंने आदेश दिया और वे दोषी हैं कि हमारे छात्रों पर गोली चलाई गई। या फिर उन्हें जानकारी नहीं थी और किसी और ने ये आदेश दे दिया और फिर वे अयोग्य हैं। हमारा कहना था कि इस पर उन्हें सदन में आकर बयान देना चाहिए।' उन्होंने कहा कि अमित शाह में संसद में आकर हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। पिछले 15 दिनों में उन्होंने यही दिखाया है। न तो पीएम मोदी और न ही अमित शाह में हिम्मत है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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