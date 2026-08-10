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किसी की सरकार हो, छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग गलत; झारखंड प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज पर राहुल गांधी

By Niteesh Kumar
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, ‘और गृह मंत्री? लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमित शाह इस मामले पर जवाब देने के लिए संसद तक नहीं आए। चर्चा के लिए विपक्ष के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है।’

Congress Rahul Gandhi says use of force against students protesting in Jharkhand is wrong
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने झारखंड में विरोध-प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। राहुल ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट करके कहा, 'झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए।'

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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज पर कहा, 'झारखंड के छात्रों के लिए मेरा संदेश साफ है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कहां हो रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम इसके खिलाफ हैं। हम इसकी सलाह नहीं देते और न ही इसका समर्थन करते हैं। जब तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, तब तक उस प्रदर्शन पर हिंसात्मक कार्रवाई करना, हम इसके खिलाफ हैं।'

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नाबालिगों की हड्डियां टूट गईं: राहुल गांधी

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा को लेकर भी राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'पैलेट गन, कील लगी लाठियां और आंसू गैस के गोले, शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सवाल पूछ रहे छात्रों पर इनसे हमला किया गया। पुलिस ने लड़कियों को पीटा, कई के प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें आईं। नाबालिगों की हड्डियां टूट गईं। मोदी सरकार सवालों का जवाब ऐसी बर्बरता से देती है।'

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'और गृह मंत्री? लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमित शाह इस मामले पर जवाब देने के लिए संसद तक नहीं आए। चर्चा के लिए विपक्ष के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। उनकी चुप्पी सिर्फ अनदेखी या चूक नहीं है। यह हिंसा को मंजूरी है। वो या तो गुनहगार हैं या फिर नाकाबिल। हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। और जब तक उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, ये लड़ाई नहीं रुकेगी।'

राहुल गांधी ने अमित शाह पर साधा निशाना

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 'शुरुआत में 15 दिन पहले हमारी स्थिति थी कि गृह मंत्रालय से पैलेट गन्स चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का आदेश आया था। पूरे देश ने देखा कि हमारे छात्रों को मारा गया। हमारी पहली मांग थी कि गृह मंत्री आएं और देश को साफ तौर पर बता दें या उन्होंने आदेश दिया और वे दोषी हैं कि हमारे छात्रों पर गोली चलाई गई। या फिर उन्हें जानकारी नहीं थी और किसी और ने ये आदेश दे दिया और फिर वे अयोग्य हैं। हमारा कहना था कि इस पर उन्हें सदन में आकर बयान देना चाहिए।' उन्होंने कहा कि अमित शाह में संसद में आकर हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। पिछले 15 दिनों में उन्होंने यही दिखाया है। न तो पीएम मोदी और न ही अमित शाह में हिम्मत है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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