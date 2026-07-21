राहुल और प्रियंका गांधी ने प्रदर्शन में घायल छात्रों से अस्पताल जाकर की मुलाकात, PM मोदी पर बरसे
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये युवा शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा देश जानता है कि शिक्षा व परीक्षा प्रणाली चरमरा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली को दीमकों ने खोखला कर दिया है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। संसद परिसर के बाहर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए और पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच, राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। दोनों ने पुलिस कार्रवाई में घायल हुए प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना।
राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से यह भी कहा छात्रों की पिटाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी त्यागपत्र देना चाहिए। उन्होंने कई विपक्षी नेताओं के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने बिरला से मुलाकात कर छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कराने की अपील रखी, लेकिन अध्यक्ष ने कहा कि चर्चा के लिए उन्हें सरकार से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'दूसरे शब्दों में, लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि संसद में बहस कराने के लिए उन्हें सरकार की अनुमति चाहिए। यह मुद्दा छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।'
छात्रों के साथ मारपीट और बल प्रयोग की निंदा
राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ मारपीट और बल प्रयोग की निंदा करते हुए कहा कि युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार पूरी तरह गैर-भारतीय है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कल हुई घटना के लिए अब तक माफी तक नहीं मांगी है। राहुल गांधी ने कहा कि ये युवा शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा देश जानता है कि शिक्षा व परीक्षा प्रणाली चरमरा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली को दीमकों ने खोखला कर दिया है। उन्होंने कहा, 'छात्र केवल यही कह रहे हैं कि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को ठीक किया जाए। देश के युवाओं के साथ इस तरह व्यवहार करने का कोई तरीका नहीं है।'
राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं के लिए अवसर नहीं हैं और उनके सामने सभी दरवाजे बंद हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का दरवाजा खुला था, लेकिन यह व्यवस्था भी बर्बाद कर दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की शिकायत केवल शिक्षा प्रणाली को लेकर नहीं है, बल्कि उनके भविष्य को लेकर भी है। राहुल गांधी के अनुसार, छात्रों को लगता है कि शिक्षा व्यवस्था पर अंबानी और अदाणी व आरएसएस का पूरी तरह कब्जा हो गया है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा युवाओं के भविष्य से जुड़ा है और शिक्षा से कहीं बड़ा है। भारत के छात्र कह रहे हैं कि भारत में उनका कोई भविष्य नहीं है। यह एक जायज मुद्दा है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें