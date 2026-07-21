राहुल और प्रियंका गांधी ने प्रदर्शन में घायल छात्रों से अस्पताल जाकर की मुलाकात, PM मोदी पर बरसे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये युवा शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा देश जानता है कि शिक्षा व परीक्षा प्रणाली चरमरा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली को दीमकों ने खोखला कर दिया है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। संसद परिसर के बाहर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए और पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच, राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। दोनों ने पुलिस कार्रवाई में घायल हुए प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना।

राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से यह भी कहा छात्रों की पिटाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी त्यागपत्र देना चाहिए। उन्होंने कई विपक्षी नेताओं के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने बिरला से मुलाकात कर छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कराने की अपील रखी, लेकिन अध्यक्ष ने कहा कि चर्चा के लिए उन्हें सरकार से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'दूसरे शब्दों में, लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि संसद में बहस कराने के लिए उन्हें सरकार की अनुमति चाहिए। यह मुद्दा छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।'

छात्रों के साथ मारपीट और बल प्रयोग की निंदा राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ मारपीट और बल प्रयोग की निंदा करते हुए कहा कि युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार पूरी तरह गैर-भारतीय है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कल हुई घटना के लिए अब तक माफी तक नहीं मांगी है। राहुल गांधी ने कहा कि ये युवा शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा देश जानता है कि शिक्षा व परीक्षा प्रणाली चरमरा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली को दीमकों ने खोखला कर दिया है। उन्होंने कहा, 'छात्र केवल यही कह रहे हैं कि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को ठीक किया जाए। देश के युवाओं के साथ इस तरह व्यवहार करने का कोई तरीका नहीं है।'