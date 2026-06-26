Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सड़क से संसद तक, आपके साथ खड़ा रहा और रहूंगा; नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के 2 साल

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज दो साल पूरे हुए। इस दौरान हर दिन एक ही काम रहा, हर भारतीय की आवाज को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाना। हर मोर्चे पर आपके साथ खड़ा रहा, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा।'

सड़क से संसद तक, आपके साथ खड़ा रहा और रहूंगा; नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के 2 साल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने दो साल पूरे कर लिए। इस मौके पर उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सफर लंबा है, लेकिन देशवासियों के हक की लड़ाई लड़ने का उनका संकल्प अडिग है। उन्होंने पिछले दो वर्ष में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उठाए गए प्रमुख मुद्दों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज दो साल पूरे हुए। इन दो वर्षों में हर दिन एक ही काम रहा, हर भारतीय की आवाज को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाना। नीट के छात्रों की लड़ाई हो, वोट चोरी का पर्दाफाश हो या संविधान की रक्षा, हर मोर्चे पर आपके साथ खड़ा रहा, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा।'

ये भी पढ़ें:बगावत के बीच आदित्य ठाकरे की सॉफ्ट लॉन्चिंग, संजय राउत बोले- उनमें क्षमता..

राहुल गांधी ने कहा, 'सड़क से संसद तक, आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सफर लंबा है, पर संकल्प वही, आपके लिए हर लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय हिंद। जय संविधान।' लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने पिछले दो वर्षों के दौरान संविधान, बेरोजगारी, महंगाई, वोट चोरी, किसानों के मुद्दे, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े विषयों को उठाया है। इसके साथ ही, वह विदेश नीति, उद्योग जगत में कुछ चुनिंदा समूहों के कथित एकाधिकार और संस्थाओं पर आरएसएस के कथित नियंत्रण को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं।

ये भी पढ़ें:सपा-कांग्रेस की साजिश है राम मंदिर चढ़ावा मामले पर पैदा किया गया विवाद: ब्रजेश

शिक्षा के मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे

राहुल गांधी इन दिनों पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विषय को जोर-शोर से उठा रहे हैं। वर्ष 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस 99 सीट के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी थी। इसके बाद कांग्रेस ने 25 जून, 2024 को राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपने की घोषणा की। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 52 सीटें जीती थीं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी।

ये भी पढ़ें:कांग्रेस ने धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर पोस्ट कर दिए 14 नाम; NEET कनेक्शन

दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि केरल में मानव-वन्यजीव संघर्ष एक जटिल समस्या है और वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर इससे निपटने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मलप्पुरम के नीलांबुर में वन विभाग के त्वरित प्रतिक्रिया दल (RRT) के लिए एक वाहन को हरी झंडी दिखाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रही थीं। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी 25 से 28 जून तक अपने संसदीय क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। उन्होंने कहा, 'यह यहां एक बड़ी समस्या है और काफी जटिल भी है।इसलिए इसका समाधान आसान नहीं है। लेकिन हम इस दिशा में कई कदम उठा रहे हैं। हम वन विभाग के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं।'

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
Congress Rahul Gandhi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।