संकट को अगली सर्दी तक नहीं भुला सकते, आवाज उठाइए; किस मुद्दे पर बोले राहुल गांधी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुद्दा फिर उठाया। रविवार को उन्होंने कहा कि इससे बच्चों और बुजुर्गों पर बुरा असर पड़ रहा है और दिहाड़ी मजदूरों का जीवन अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वायु प्रदूषण की भारी कीमत हम चुका रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। करोड़ों आम भारतीय हर दिन इस बोझ को झेल रहे हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि इस समस्या का सबसे ज्यादा खामियाजा हमारे बुजुर्गों और बच्चों को झेलना पड़ रहा है। उनका कहना था कि इस संकट से सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों और बुजुर्गों को हो रहा है। विशेषकर निर्माण श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस संकट को अगली सर्दी तक भुलाया नहीं जा सकता। बदलाव की दिशा में पहला कदम है अपनी आवाज उठाना।
समस्या के अनुभव साझा करने का आग्रह
कांग्रेस नेता ने लोगों से इस संकट के कारण हो रही समस्या के अनुभव साझा करने का आग्रह करते हुए कहा, 'वायु प्रदूषण ने आपको या आपके प्रियजनों को कैसे प्रभावित किया है। इसकी अपनी कहानी यहां साझा करें।' इसके साथ उन्होंने एक लिंक भी शेयर किया है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद रविवार को वायु गुणवत्ता और बेहतर हुई है। न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से करीब 0.9 डिग्री सेल्सियस कम है। दिल्ली की हवा सुबह अपेक्षाकृत साफ रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुबह 9 बजे 150 दर्ज किया गया जो मध्यम श्रेणी में आता है। पिछले साढ़े तीन महीने से अधिक समय में पहली बार शनिवार को एक्यूआई मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया था। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद शहर में प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई।