संकट को अगली सर्दी तक नहीं भुला सकते, आवाज उठाइए; किस मुद्दे पर बोले राहुल गांधी

संक्षेप: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों से इस संकट के कारण हो रही समस्या के अनुभव साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, 'वायु प्रदूषण ने आपको या आपके प्रियजनों को कैसे प्रभावित किया है। इसकी अपनी कहानी यहां साझा करें।'

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुद्दा फिर उठाया। रविवार को उन्होंने कहा कि इससे बच्चों और बुजुर्गों पर बुरा असर पड़ रहा है और दिहाड़ी मजदूरों का जीवन अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वायु प्रदूषण की भारी कीमत हम चुका रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। करोड़ों आम भारतीय हर दिन इस बोझ को झेल रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि इस समस्या का सबसे ज्यादा खामियाजा हमारे बुजुर्गों और बच्चों को झेलना पड़ रहा है। उनका कहना था कि इस संकट से सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों और बुजुर्गों को हो रहा है। विशेषकर निर्माण श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस संकट को अगली सर्दी तक भुलाया नहीं जा सकता। बदलाव की दिशा में पहला कदम है अपनी आवाज उठाना।