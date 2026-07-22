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राहुल गांधी ने दिखाया जोर, CJP होगी कमजोर? क्या मैदान बचाने अलग धरने पर बैठी कांग्रेस

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के बाद मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। अब कांग्रेस के इस कदम पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। पूरा मामला विस्तार से समझते हैं।

राहुल गांधी ने दिखाया जोर, CJP होगी कमजोर? क्या मैदान बचाने अलग धरने पर बैठी कांग्रेस

नेता हों, पुलिस हो या फिर छात्र, राजधानी दिल्ली में दो दिन में हुए बड़े घटनाक्रमों ने सभी को चौंका दिया है। एक ओर जहां सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च किया। वहीं, मंगलवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। इसकी अगुवाई लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे थे। अब सबसे बड़े विपक्षी दल के इस कदम पर आम आदमी पार्टी नाराजगी जता रही है। वहीं, कांग्रेस प्रदर्शन में घायल छात्रों की मदद की बात कर रही है।

मंगलवार को क्या हुआ

राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य नेता छात्रों के खिलाफ पुलिस के बल प्रयोग के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर बैठ गए थे। प्रधानमंत्री के आवास '7 लोक कल्याण मार्ग' के निकट धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने यहां 'प्रधानमंत्री इस्तीफा दो' के नारे लगाए। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से यह भी कहा कि छात्रों की पिटाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी त्यागपत्र देना चाहिए।

धरने में शामिल होने की अपील

राहुल गांधी ने पोस्ट किया, 'छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए बिना, किसी नतीजे का सामना किए बिना बच निकलेंगे तो वह ऐसा नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों।'

आप ने उठा दिए सवाल

CJP प्रोटेस्ट को का खुलकर समर्थन कर रही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के धरने पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने की 'इजाजत' कैसे मिल गई, जबकि सरकार ने CJP के समर्थकों से उनके महीने भर से जारी प्रदर्शन के बावजूद बात करने से इनकार कर दिया था।

उन्होंने कहा, 'यह कमाल की बात है। सीजेपी और सोनम वांगचुक: जंतर-मंतर पर एक महीने से विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। मोदी सरकार उनसे बात करने से इनकार कर रही है।' आतिशी ने पोस्ट में कहा, 'राहुल गांधी: प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई। एक घंटे में मोदी सरकार ने बातचीत शुरू की। वाह। क्या जुगलबंदी है।'

आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राहुल गांधी पर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'ऐसा लगता है कि CJP के प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए, मोदी ने राहुल गांधी से अपने ही आवास पर विरोध-प्रदर्शन करवाया।'

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क्या है वजह

कहा जा रहा है कि इसकी एक वजह सबसे बड़े विपक्षी जल को अपनी मौजूदगी दर्ज करानी थी। दरअसल, बगैर कांग्रेस की सहायता के वांगचुक के समर्थन में बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई। वहीं, जंतर मंतर पर दिग्गज नेता शरद पवार, पूर्व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नामों का पहुंचना भी एक वजह थी।

भाजपा नेता मिलने पहुंचे

धरना प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे। गांधी से खुले में बातचीत की और स्थिति पर चर्चा की। उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी थे। सिंह ने सरकार के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की और श्री गांधी को जानकारी दी कि सरकार उनकी मांग पर नीट तथा उससे जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने को तैयार है।

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कांग्रेस ने अचानक उठा दी इस्तीफे की मांग

उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी जी को जब उनकी मांग मान लिये जाने की सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि वह इतने पर ही नहीं मानेंगे। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी आश्वासन चाहा। उन्होंने कहा कि अब मेरी दो मांगे हैं: संसद में चर्चा एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। जब उनको याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी, तब उन्होंने कहा कि अब मेरी मांगें बदल गई हैं। जब उनको विनम्रता से ये समझाने का प्रयास किया गया कि उनके जैसे वरिष्ठ नेता को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता, तो उन्होंने कहा कि यह उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने यह समझाने का प्रयास किया कि यह स्थल धरने के लिए अनुकूल नही हैं तो उनका उत्तर था कि ये भी उनकी मर्जी है वे जहां बैठें।'

छात्रों के संपर्क में कांग्रेस

राहुल गांधी सोमवार को प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में घायल छात्रों से मिलने मंगलवार को राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद थे। तीनों नेताओं ने अस्पताल में भर्ती घायल छात्रों का हालचाल जाना और उनका हौसला बढ़ाया।

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कानूनी मदद देने की तैयारी

कांग्रेस ने पेपर लीक के मुद्दे पर जारी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए और पुलिस कार्रवाई में घायल हुए युवाओं को मंगलवार को कानूनी सहायता देने की घोषणा की। पार्टी ने एक गूगल फॉर्म का लिंक साझा किया है, ताकि उसकी टीम कानूनी सहायता की जरूरत वाले लोगों से संपर्क कर सके। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी कानूनी टीम को इन लोगों को हरसंभव सहायता देने का निर्देश दिया है।

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लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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