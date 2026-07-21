मल्लिकार्जुन खरगे के हाथ में 'हथकड़ी', PM आवास पर प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं को हटाया गया

राहुल गांधी ने पोस्ट किया, ‘छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए बिना, किसी नतीजे का सामना किए बिना बच निकलेंगे तो वह ऐसा नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं।’

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के निकट धरना दिया। इन प्रदर्शनकारी नेताओं को अब पुलिस की ओर से हटा दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये लोग छात्रों के खिलाफ पुलिस के बल प्रयोग के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने धरने के दौरान हाथों में ‘हथकड़ियां’ पहनकर पुलिस की ओर से छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया। मल्लिकार्जुन खरगे भी अपने दोनों हाथों में प्लास्टिक बैंड बांधे हुए नजर आए, जो एक तरह से हथकड़ी लगाने का संकेत था।

प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के निकट धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने यहां 'प्रधानमंत्री इस्तीफा दो' 'गुंडागर्दी नहीं चलेगी' और 'छात्रों को न्याय दो' के नारे लगाए। इस धरने में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, पवन खेड़ा और कई अन्य सांसद शामिल हैं। धरना शुरू होने के कुछ देर बाद ही पुलिस ने लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, शशिकांत सेंथिल और कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया।

धरने में शामिल होने की गुहार राहुल गांधी ने छात्रों को न्याय दिलाने के इच्छुक लोगों से इस धरने में शामिल होने की गुहार लगाई। धरना आरंभ होने के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से धरना खत्म करने का आग्रह किया। सिंह के साथ गृह सचिव गोविंद मोहन भी थे। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए बिना, किसी नतीजे का सामना किए बिना बच निकलेंगे तो वह ऐसा नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों।'