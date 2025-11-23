SIR के दौरान BLO की मौत पर बवाल, खरगे बोले- भाजपा की वोट चोरी जानलेवा बन गई
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने SIR के दौरान बीएलओ की मौत की खबरों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि काम के दबाव में BLO की मौत के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वास्तविक संख्या उनसे बहुत अधिक है। यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है और इस पर सबको ध्यान देना जरूरी है। खरगे ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में भाजपा सरकार के एसआईआर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वोट चोरी बीएलओ के लिए जानलेवा रूप ले चुकी है।
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'काम के भार से BLO और पोलिंग अधिकारी लगातार आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। मेरी हर एक परिवार, जिसने अपनों को खोया है, उनके प्रति गहन संवेदनाएं। मौत के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वास्तविक संख्या उनसे कहीं अधिक है। जो बेहद चिंताजनक है। इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा।' खरगे ने चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा चोरी की सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त है और आयोग मूक दर्शक बने तमाशा देख रहा है।
खरगे ने लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस के सीनियर नेता ने कहा कि हड़बड़ी में बिना योजना के जबरन SIR लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। सत्ता का दुरुपयोग कर संस्थानों के कर्मचारियों से आत्महत्या करवाना, संविधान की धज्जियां उड़ाना और लोकतंत्र को दुर्बल बनाना भाजपा की सत्ता की भूख का नतीजा है। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा 'अब बस! अगर अभी भी हम नहीं जागे तो लोकतंत्र के आखरी स्तंभों को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। जो लोग एसआईआर और वोट चोरी पर चुप हैं, वो इन निर्दोष बीएलओ की मृत्यु के कसूरवार है। आवाज उठाइए, लोकतंत्र बचाइए।'