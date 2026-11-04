जो कल तक थे हमदम, उसे ही BJP की 'बी टीम' बताने लगे खरगे; अमित शाह को भी दी सलाह

खरगे ने अमित शाह को सलाह देते हुए कहा कि अगर पंजाब में नशा खत्म करना है तो मुंदड़ा पोर्ट की जांच कर उसे बंद करें। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बंदरगाह उद्योगपति गौतम अडानी का है और वहीं से नशे का सामान पंजाब पहुंच रहा है।

केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ सियासी लड़ाई में डेढ़ साल पहले तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही थी लेकिन अब वही कांग्रेस पार्टी पुराने साथी AAP को BJP का बी टीम करार दे रही है। ये आरोप लगाया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने। उन्होंने पंजाब चुनावों के मदद्देनजर संगरूर में एक रैली को संबोधित करते हुए न केवल आम आदमी पार्टी पर हमला बोला बल्कि उसे भाजपा की 'बी टीम' करार देते हुए आरोप लगाया है कि उसने पंजाब को नशे और अपराध का अड्डा बना दिया है इसलिए राज्य से उसकी सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है।

खरगे ने बुधवार (04 नवंबर) को संगरूर में 'इंसाफ रैली' को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में नशे का सामान गुजरात के मुंदड़ा बंदरगाह से लाया जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को सलाह देते हुए कहा कि अगर पंजाब में नशा खत्म करना है तो मुंदड़ा बंदरगाह की जांच कर उसे बंद करें। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बंदरगाह उद्योगपति गौतम अडानी का है और वहां से नशे का सामान पंजाब पहुंच रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है।

MSP वादे का क्या हुआ? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने और उनकी आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। मोदी सरकार तीन कृषि कानून लेकर आयी थी लेकिन किसानों ने अपने आंदोलन के दम पर उन्हें वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं और हर ताकत से टकराने का साहस रखते हैं।

पंजाब में दिनदहाड़े हत्याएं उन्होंने पंजाब की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में दिनदहाड़े हत्याएं और लूट हो रही हैं लेकिन अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी तक दर्ज नहीं होती। किसी के बच्चे की हत्या हो रही है तो किसी का बच्चा नशे के कारण जान गंवा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून का राज नहीं रह गया है और राज्य सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। खरगे ने कहा कि उन्होंने अपने 60 साल के राजनीतिक जीवन में इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने पंजाब में अपने गिरोह के लोगों को बैठा रखा है, जो यहां से वसूली कर पैसा दिल्ली भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है।

AAP भाजपा की 'बी टीम' उन्होंने आम आदमी पार्टी को भाजपा की 'बी टीम' बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस जहां भी चुनाव लड़ने जाती है, आप वहां चुनावी समीकरण बिगाड़ने पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि गुजरात और गोवा में भी पार्टी ने कांग्रेस का चुनावी खेल बिगाड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है और वह लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पंजाब की वीरता और बलिदान की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में राज्य का बड़ा योगदान है। गुरु नानक देव और अन्य सिख गुरुओं ने देश को समानता का संदेश दिया। उन्होंने सिख गुरुओं के योगदान को नमन किया। उन्होंने भाई साहिब सिंह का भी उल्लेख किया, जो उनके गृह जिले बीदर से थे।