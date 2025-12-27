Hindustan Hindi News
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों ने चिंतित कर दिया, CWC बैठक में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे

संक्षेप:

खरगे ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और देश भर में क्रिसमस के दौरान हुई तोड़फोड़ की हालिया घटनाओं पर बात करते हुए अपना भाषण खत्म किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों ने पूरे देश को चिंतित कर दिया है।

Dec 27, 2025 03:33 pm ISTMadan Tiwari एएनआई
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कथित वोट चोरी के खिलाफ कैंपेन का समर्थन करते हुए कहा कि SIR लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की साज़िश है। इसके अलावा, उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमलों का भी मुद्दा उठाया और कहा कि इसने देश को चिंतित कर दिया है।

CWC मीटिंग में अपने शुरुआती भाषण में खरगे ने कहा, "आज SIR एक गंभीर चिंता का विषय है। यह लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की एक सोची-समझी साजिश है। राहुल जी ने तथ्यों और उदाहरणों के साथ देश के सामने 'वोट चोरी' के सबूत बार-बार पेश किए हैं।" उन्होंने आगे कहा, "बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत की बात सभी जानते हैं। इसलिए, हमें यह पक्का करना होगा कि हमारे वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए न जाएं।"

खरगे ने पार्टी के सदस्यों से यह पक्का करने को कहा कि हाशिए पर पड़े समुदायों के वोट हटाए न जाएं या दूसरे बूथों पर ट्रांसफर न किए जाएं। उन्होंने कहा, "हमें यह पक्का करना होगा कि गरीब और कमजोर तबके के लोगों, खासकर दलितों, आदिवासियों, अत्यंत पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए न जाएं। न ही उन्हें दूसरे बूथों पर ट्रांसफर किया जाए। इसके लिए, हमारे BLAs को वोटर लिस्ट लेकर घर-घर जाना होगा।"

खरगे ने आगे पार्टी सदस्यों से अप्रैल-मई 2026 में होने वाले असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के लिए एकजुट होकर काम शुरू करने को कहा। उन्होंने बीजेपी द्वारा विपक्ष के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के कथित 'दुरुपयोग' का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, "पिछले 11 सालों में देश ने देखा है कि ED, IT और CBI जैसी एजेंसियों का कैसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा और संघ परिवार नेशनल हेराल्ड मामले पर हमारे नेताओं की इमेज खराब करने में लगे हुए हैं। हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 'सत्यमेव जयते' - राहुलजी हमेशा यही कहते हैं, और हम जीतेंगे।"

खरगे ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और देश भर में क्रिसमस के दौरान हुई तोड़फोड़ की हालिया घटनाओं पर बात करते हुए अपना भाषण खत्म किया। उन्होंने कहा, "पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों ने पूरे देश को चिंतित कर दिया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक और बात मेरे मन में है। दो दिन पहले, क्रिसमस के मौके पर, कई इलाकों में भाजपा, आरएसएस और उनसे जुड़े संगठनों के लोगों ने भाईचारा और सद्भाव बिगाड़ने का काम किया। इससे दुनिया की नज़र में हमारी इमेज खराब हुई है।"

