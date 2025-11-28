Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsCongress PM Modi over G20 spat between Trump and South Africa asks if PM will speak up for Africa
G20 में खींचतान पर कांग्रेस का तंज, पूछा- क्या PM मोदी ट्रंप के सामने उठाएंगे अफ्रीका का मुद्दा?

संक्षेप:

Fri, 28 Nov 2025 02:31 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीका के बीच जी20 को लेकर बढ़ते विवाद ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अब इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी से सवाल किया है कि क्या वह मित्र ट्रंप के सामने यह मुद्दा उठाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अफ्रीका आगामी जी20 सम्मेलन में शामिल हो? पार्टी ने कहा कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जी20 के अलावा दक्षिण अफ्रीका हमारे लिए ब्रिक्स के साथी के रूप में भी महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जी20 को लेकर चल रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, ""राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में आयोजित होने वाले अगले जी20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका शुरू से ही जी20 में रहा है क्योंकि यह अफ्रीकी महाद्वीप में सकल घरेलू उत्पाद के आकार के आधार पर मापी जाने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका उस पर कोई एहसान कर रहा है। वह वाशिंगटन डीसी में आयोजित पहले जी20 शिखर सम्मेलन में मौजूद था, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू. बुश ने की थी और बाद के सभी जी20 शिखर सम्मेलनों में उसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति रही है।"

पीएम मोदी पर तंज कसते हुए जयराम रमेश ने कहा, "प्रधानमंत्री अफ्रीका और ग्लोबल साउथ दोनों के स्व-घोषित चैंपियन हैं। क्या वह अपने अच्छे दोस्त (ट्रंप) के साथ दक्षिण अफ्रीका के मुद्दे को उठाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उसे अगले जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिले....क्योंकि वह इसका पूरी तरह से हकदार है?"

गौरतलब है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुए जी20 शिखर सम्मेलन का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बहिष्कार किया था। इसके बाद उनकी टीम की तरफ से अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा की तरफ कुछ तीखे प्रहार भी किए गए थे। बाद में जब सम्मलेन समाप्त हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका को अगले वर्ष फ्लोरिडा में उनके देश की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि दक्षिण अफ्रीका कहीं भी सदस्यता के लिए ‘‘योग्य’’ नहीं है।

अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका से जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और वह एक दिसंबर, 2025 से 30 नवंबर, 2026 तक इस समूह का नेतृत्व करेगा।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Donald Trump PM Modi Congress
