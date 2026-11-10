AAP सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार, पूरे पंजाब में चलाएगी 'इंसाफ' अभियान

बुधवार (11 नवंबर) से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत कांग्रेस मालवा, माझा और दोआबा क्षेत्रों में किसानों, उद्योगपतियों, युवाओं और व्यापारियों के बीच जाकर भगवंत मान सरकार की विफलताओं, जैसे नशे का बढ़ता जाल, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक अव्यवस्था और धान खरीद में आ रही परेशानियों को उजागर करेगी।

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने बताया कि इस अभियान को ज़मीनी स्तर तक ले जाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले विपक्षी दल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष परगट सिंह ने मंगलवार (10 नवंबर 2026) को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान ‘पंजाब मांगदा इंसाफ’ शुरू करने की घोषणा की है।

बुधवार (11 नवंबर) से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत कांग्रेस मालवा, माझा और दोआबा क्षेत्रों में किसानों, उद्योगपतियों, युवाओं और व्यापारियों के बीच जाकर भगवंत मान सरकार की विफलताओं, जैसे नशे का बढ़ता जाल, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक अव्यवस्था और धान खरीद में आ रही परेशानियों को उजागर करेगी।

'जवानी संभाल, जट्टा': पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की साइकिल यात्रा पत्रकारों को संबोधित करते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने बताया कि इस अभियान को ज़मीनी स्तर तक ले जाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक विशेष साइकिल यात्रा 'जवानी संभाल, जट्टा' का नेतृत्व करेंगे। यह यात्रा राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के जाल से बचाना और रोजगार के मुद्दे उठाना है।

5 से 6 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं जो प्रदेश के सभी जिलों में जनसभाएं और संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगी। यह अभियान 4 नवंबर को संगरूर में हुई कांग्रेस की सफल रैली के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है।

नशे, गैंगस्टरों और धान खरीद पर मान सरकार को घेरा परगट सिंह ने मान सरकार पर तीखे हमले बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। परगट सिंह ने कहा कि AAP सरकार ने पंजाब से नशा खत्म करने का वादा किया था, लेकिन आज राज्य में नशे का कारोबार, गैंगस्टरवाद और पुलिस प्रशासन की नाकामी चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के बजाय दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया चला रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि राज्य की मंडियों में अभी भी 20 से 25 प्रतिशत धान बिना बिका पड़ा है। मुख्यमंत्री के आश्वासनों के बावजूद किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में भटकने पर मजबूर हैं।

उन्होंने पंजाब सिविल सर्विसेज (PCS) भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रभावित उम्मीदवार उनसे मिले हैं और कांग्रेस उनके हक के लिए आवाज उठाएगी।

घोषणापत्र और उम्मीदवारों के चयन पर मंथन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद अमर सिंह (घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष), सांसद गुरजीत सिंह औजला, सांसद धर्मवीर गांधी, पूर्व मंत्री राणा गुरजीत सिंह, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और राजकुमार वेरका समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।