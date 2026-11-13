SC/ST आरक्षण पर नए गेम की फिराक में कांग्रेस, PM मोदी संग हंस रहे CM देंगे टेंशन?

बेंगलुरु में वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन के उद्घाटन और मेट्रो में सफर के दौरान पीएम मोदी संग हंस रहे CM शिवकुमार ने उन्हें SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर टेंशन देने का प्लान बनाया है।

देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की सरकार वाले राज्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार SC/ST आरक्षण पर डबल गेम खेलने की फिराक में हैं। एक तरफ उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बढ़ाए गए आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध करेगी। वहीं दूसरी तरफ, उनकी सरकार इस मुद्दे पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी भी कर रही है।

शिवकुमार ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने का भरोसा है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने आरक्षण बढ़ाने और आंतरिक आरक्षण के संबंध में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का निर्णय पहले ही ले लिया है। सीएम शिवकुमार ने कहा कि सरकार ने उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर और मंत्रियों एचसी महादेवप्पा और सतीश जारकीहोली को कानूनी कार्यवाही की देखरेख करने और राज्य के बचाव पक्ष के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा, “हमारी अपील स्वीकार कर ली गयी है। हमने मामले की निगरानी की जिम्मेदारी परमेश्वर, महादेवप्पा और सतीश जारकीहोली को सौंपी है। हमें पूरा भरोसा है कि शीर्ष अदालत में हमें न्याय मिलेगा।”

प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा जाएगा शिवकुमार ने कहा कि सरकार बढ़े हुए कोटे को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का समय भी मांगा जाएगा। तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक मौजूदा 50 प्रतिशत की सीमा से केवल छह प्रतिशत अधिक आरक्षण की मांग कर रहा है और वह इस मामले को कानूनी तौर पर आगे बढ़ायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने आंतरिक आरक्षण के मुद्दे पर पहले ही कदम उठा लिया है और वह अगले बजट में एससी और एसटी समुदायों के लिए नयी कल्याणकारी योजनाओं पर विचार कर रही है। उनके विकास के लिए नए कार्यक्रमों का सुझाव देने हेतु एक 'विज़न ग्रुप' का गठन किया जायेगा।

एक कैबिनेट उप-समिति का गठन मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में 'स्पेशल कंपोनेंट प्लान' (एससीपी) और 'ट्राइबल सब-प्लान' (टीएसपी) के तहत आवंटित धनराशि के प्रभाव का आकलन करने के लिए, प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से एक सामाजिक ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने और इनमें संभावित बदलावों पर विचार करने के लिए परमेश्वर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है; इसमें योजनाओं के आपस में टकराने (से जुड़ी चिंताओं पर भी गौर किया जायेगा।

रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाये जायेंगे उन्होंने आगे कहा कि समिति, एससी और एसटी विधायकों और समाज कल्याण मंत्री के साथ मिलकर, वित्त विभाग के साथ दो दिनों तक चर्चा करेगी और संभावित सुधारों पर एक रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2026-27 के दौरान 34 विभागों की 451 योजनाओं के लिए एससीपी और टीएसपी के तहत 44,631 करोड़ रुपये आवंटित किये जबकि 2025-26 में यह राशि 42,503 करोड़ रुपये थी। उन्होंने बताया कि 2001 से 2025 के बीच 19,115 बैकलॉग रिक्त पदों की पहचान की गयी थी जिनमें से 17,793 पदों को भर दिया गया है और 1,574 पद अभी भी खाली हैं। उन्होंने कहा कि बाकी बचे रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार एससी और एसटी समुदायों का एक सम्मेलन आयोजित करेगी ताकि चुनावों से पहले किये गये वादों और अब तक उठाए गए कदमों के बारे में उन्हें बताया जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों और छात्रावासों के छात्रों की यूनिफॉर्म को नये सिरे से डिज़ाइन करे ताकि उन्हें निजी स्कूलों जैसी यूनिफॉर्म उपलब्ध करायी जा सके। शिवकुमार ने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले वे अल्पसंख्यक, वोक्कालिगा, लिंगायत और पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ अलग-अलग चर्चा भी करेंगे। इस आरोप का जवाब देते हुए कि एससीपी और टीएसपी वित्त को दूसरी योजनाओं में लगाया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार कानून के दायरे में रहकर ही काम करेगी।