केरल ने बचाई कांग्रेस की इज्जत! 2021 से 19 सीटें ज्यादा जीतीं, मगर फिर भी हुए 3 बड़े नुकसान
कांग्रेस के लिए ये परिणाम कुछ खास उत्साह पैदा करने वाले नहीं हैं, लेकिन नंबर गेम के लिहाज से भारत की सबसे पुरानी पार्टी खुशी मना सकती है। मगर गौर से देखने पर यही नंबर परेशानी की वजह भी बनते दिखाई दे रहे हैं।
4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के लिए ये परिणाम कुछ खास उत्साह पैदा करने वाले नहीं हैं, लेकिन नंबर गेम के लिहाज से भारत की सबसे पुरानी पार्टी खुशी मना सकती है। मगर गौर से देखने पर यही नंबर परेशानी की वजह भी बनते दिखाई दे रहे हैं। 4 मई को आए नतीजों में केरल एकमात्र ऐसा राज्य रहा, जिसने कांग्रेस की डूबती नाव को सहारा दिया। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु, असम और पुड्डुचेरी में कांग्रेस की इज्जत डूबती नजर आ आई।
केरल में जीत पर पार्टी खुशी मना सकती है, लेकिन…
विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखने पर साफ-साफ दिखाई देता है कि केरल में कांग्रेस ने बड़ी बढ़त हांसिल की है। पश्चिम बंगाल से भी राहत भरी खबर है, लेकिन बाकी के 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 22 सीटें अपने नाम की थीं। इस बार ये नंबर बढ़कर 63 हो गया है। पश्चिम बंगाल में बीते चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था, लेकिन इस बार 2 सीटें जीतकर भारत की सबसे पुरानी पार्टी खुशी मना सकती है।
19 सीटें ज्यादा जीतीं, मगर फिर भी 3 बड़े नुकसान
2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान तमिलनाडु, असम और पुड्डुचेरी में देखने को मिला है। 2021 के चुनाव में तमिलनाडु में कांग्रेस ने 18 सीटें जीतीं थीं, लेकिन इस बार ये घटकर 5 रह गईं। ऐसी ही कमी असम में देखने को मिली। कांग्रेस ने असम के 2021 चुनाव में 29 सीटें जीती थीं, जबकि इस बार 19 सीटों को अपने नाम किया है।
तीसरा नुकसान पुड्डुचेरी में हुआ है। यहां पार्टी ने 1 सीट खोई है। ऐसे में साफ है कि पार्टी अपना जनाधार बचाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। वो तो गनीमत है कि केरल ने कांग्रेस की इज्जत बचा ली, नहीं तो अगर यहां भी पार्टी अपना जनाधार खो देती, तो स्थिति कुछ और होती।
केरल की बंपर जीत के बावजूद नुकसान
कुल मिलाकर तस्वीर साफ है- कांग्रेस को कुल सीटों में 20 का शुद्ध फायदा जरूर हुआ है, लेकिन यह फायदा एकतरफा है। केरल की बंपर जीत ने जहां पार्टी को राहत दी, वहीं असम, तमिलनाडु और पुड्डुचेरी में हुए नुकसान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में 2026 के नतीजे कांग्रेस के लिए उत्साह और चिंता दोनों का संकेत लेकर आए हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें